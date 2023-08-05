المسلسل التركي "ألعاب شغوفة" يثير الجدل.. الأم والابنة تقعان في حب نفس الرجل

أعلت شركة الإنتاج في تركيا عن الاستعداد للبدء بالتحضيرات لموسم جديد مع عدد من الأعمال المتوقع أن تثير الكثير من الجدل في الفترة المقبلة وتنافس في قوة لا سيما مع اشتداد المنافسة بين الأعمال القوية.

تفاصيل المسلسل التركي ألعاب شغوفة



ومن الأعمال المتوقع أن تنافس بقوة وتثير الكثير من الجدل مسلسل يحمل اسم "العاب شغوفة" من كتابة الكاتب "كمال حمامجي أوغلوا" وهو الذي قدم مسلسل الخائن قبل سنوات وحقق من خلاله الكثير من النجاح الجماهيري.

وفي الوقت الحالي يتم العمل على اختيار كاست المسلسل ولم يتم بعد الحديث عن أي أسماء ترشيحات للعمل المتوقع أن يثير الكثير من الجدل في الفترة المقبلة.

نبذة عن مسلسل ألعاب شغوفة



والجدير بالذكر أن المسلسل مقتبس من فيلم "الشغف" الذي عُرض قبل سنوات وتحديدًا خلال عام 1984، وتدور قصة الفيلم حول علي وهو شاب وسيم وعاطل عن العمل.



ويعيش علي في حيّ شعبي وبجواره جارة تدعى جولسوم فقدت زوجها في سن مبكرة وتعيش مع ابنتها هاجر البالغة من العمر 17 عامًا.

وتشعر جلسوم بانجذاب كبير نحو علي وتحاول التقرب له، لتكتشف أن ابنتها هاجر معجبة به وأن الأخير يبادلها نفس الشعور، لكن الأمر ترفض هذه العلاقة وتتحول علاقتها مع ابنتها إلى عداوة شديدة وسط العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

وتوقع الجمهور أن يثير العمل نفس الجدل الذي أثاره سابقًا مسلسل العشق الممنوع بسبب قصته.