  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. المسلسل التركي "ألعاب شغوفة" يثير الجدل.. الأم والابنة تقعان في حب نفس الرجل

المسلسل التركي "ألعاب شغوفة" يثير الجدل.. الأم والابنة تقعان في حب نفس الرجل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 05 آب / أغسطس 2023 - 08:28
شركة انتاج تركية
شركة انتاج تركية

أعلت شركة الإنتاج في تركيا عن الاستعداد للبدء بالتحضيرات لموسم جديد مع عدد من الأعمال المتوقع أن تثير الكثير من الجدل في الفترة المقبلة وتنافس في قوة لا سيما مع اشتداد المنافسة بين الأعمال القوية.

اقرأ ايضاًالكشف عن تفاصيل المسلسل الوثائقي Depp v. Heard على نيتفليكسالكشف عن تفاصيل المسلسل الوثائقي Depp v. Heard على نيتفليكس

تفاصيل المسلسل التركي ألعاب شغوفة
 

ومن الأعمال المتوقع أن تنافس بقوة وتثير الكثير من الجدل مسلسل يحمل اسم  "العاب شغوفة" من كتابة الكاتب "كمال حمامجي أوغلوا" وهو الذي قدم مسلسل الخائن قبل سنوات وحقق من خلاله الكثير من النجاح الجماهيري.

وفي الوقت الحالي يتم العمل على اختيار كاست المسلسل ولم يتم بعد الحديث عن أي أسماء ترشيحات للعمل المتوقع أن يثير الكثير من الجدل في الفترة المقبلة.

Image

نبذة عن مسلسل ألعاب شغوفة
 

والجدير بالذكر أن المسلسل مقتبس من فيلم "الشغف" الذي عُرض قبل سنوات وتحديدًا  خلال عام 1984، وتدور قصة الفيلم حول علي وهو شاب وسيم وعاطل عن العمل.
 

اقرأ ايضاًالكشف عن تفاصيل المسلسل الوثائقي Depp v. Heard على نيتفليكسبعد انقطاع دام لمدة 4 سنوات.. إليك أول مسلسل تركي مدبلج يعرض على "MBC"

ويعيش علي في حيّ شعبي وبجواره  جارة تدعى جولسوم فقدت زوجها في سن مبكرة وتعيش مع ابنتها هاجر البالغة من العمر 17 عامًا.

 وتشعر جلسوم بانجذاب كبير نحو علي وتحاول التقرب له، لتكتشف أن ابنتها هاجر معجبة به وأن الأخير يبادلها نفس الشعور، لكن الأمر ترفض هذه العلاقة وتتحول علاقتها مع ابنتها إلى عداوة شديدة وسط العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

وتوقع الجمهور أن يثير العمل نفس الجدل الذي أثاره سابقًا مسلسل العشق الممنوع بسبب قصته.

كلمات دالة:مسلسل تركياخبار لمشاهيراعمال المشاهيرألعاب شغوفة

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن