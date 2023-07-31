الكشف عن تفاصيل المسلسل الوثائقي Depp v. Heard على نيتفليكس

عاد اسم النجم العالمي "جوني ديب" وطليقته الفنانة "آمبر هيرد" الى تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي بعد عام كامل على قضيتهما الشهيرة التي شغلت الرأي العام.

جوني ديب وآمبر هيرد في برنامج وثائقي



كشفت منصة نيتفليكس العالمية عن اطلاق وثائقي جديد حول قضية التشهير الخاصة بهما وسيحمل البرنامج اسم Depp v. Heard حيث أنها طرحت فيديو الإعلان التشويقي للعمل كاشفة عن بعض التفاصيل التي تتعلق به.



وستطرح نيتفليكس العمل خلال 16 أغسطس القادم لعام 2023، وسيتناول البرنامج الوثائقي قضية التشهير وتفاصيل ما حدث داخل المحكمة بالإضافة الى لقطات واقعية من تفاصيل المحاكمة وتفاعل روّاد التواصل الاجتماعي.



كما أكّدت عدد من المصادر بأنه سيكون هناك تفاصيل أخرى لم يتم الكشف عنها خلال المحاكمة، حيث سيفجر الوثائقي عدد من المفاجآت الجديدة.



وظهر ديب في مقطع الفيديو وهو مستلقي على سرير المستشفى كاشفًا عن تعرضه للاصابة بالاضافة الى إصراره على نقل المحاكمة امام الجمهور.

جوني ديب يحرج آمبر هيرد

بعدما ادعت هيرد تعرضها للتعنيف النفسي والجسدي من قبل زوجها النجم العالمي الشهير، وتسببت هذه الادعاءات بخسارة الأخير عدد كبير من جمهوره وبعض التعاقدات، جاءت المحاكمة لتقلب الأحداث والموازين لصالح ديب.

وخلال المحاكمة كشف ديب عن عدد من الحقائق بالأدلة، كما شهد عدد كبير لصالحه، ليتضح أنه من كان يتعرض للتعنيف من قبل هيرد، وحكمت المحكمة في النهاية لصالحه ليستعيد مكانته الفنية وبين جمهوره.