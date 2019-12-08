بوراك أوزجفيت يحظى بإعجاب الجمهور العربي بعد تلاوته القرآن الكريم.. فيديو!

لاقى المسلسل التركي "قيامة عثمان" أو "المؤسس عثمان" من بطولة النجم بوراك أوزدجفيت رواجًا كبيرًا في تركيا ولدى الجمهور العربي منذ بداية عرضه مؤخرًا، وبعد انتهاء كل حلقة يتصدر المسلسل الترند وقائمة الأكثر تداولًا.

وكان للحلقة الثالثة من العمل النصيب الأكبر وذلك بسبب ظهور بطل العمل أوزجفيت وهو يقرأ القرآن الكريم، وهو المقطع الذي حظي بإعجاب الجمهور وتم تداوله بكثرة.

وحسب ما ذكرت بعض الصحف التركية، فقد تلقى أوزجفيت مؤخرًا دروس في تلاوة القرآن الكريم لمدة تراوحت بين 6 و7 أشهر ليتمكن من نطق الآيات القرآنية بالشكل الصحيح.

وظهر في الفيديو وهو يقرأ سورة الفتح، يُعتبر ظهور ممثل تركي يقرأ القرآن بصوته في المسلسلات أمر نادرة، ويتم عادةً الاستعانة بشخص مختصّ بعلوم وتجويد القرآن ليقرأ هو الآيات القرآنية باللغة العربية.

يذكر أن بوراك قد تدرب لفترة تقارب العام على ركوب الخيل والسيف للقيام بدور "المؤسس عثمان"، ويعتبر هذه المسلسل تكملة للمسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" الذي بدوره لقي نجاحًا كبيرًا "الريتنغ" في تركيا وعند العرب، من بطولة إنجين آلتان دوزياتان الذي قام بدور "أرطغرل".

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