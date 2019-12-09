بعد الإنجاب..فهرية أفجان تعود إلى عالم التمثيل ولكن بشروطها الخاصة!

كشفت النجمة التركية فهرية أفجان نيتها العودة لعالم التمثيل بعد غياب دام لمدة عام تقريبًا بسبب الفترة التي خاضت خلالها تجربة الأمومة من حمل وإنجاب لطفلها الأول كاران في شهر أبريل الماضي، ولكن جاء قرارها بالعودة مقترنًا بشروط خاصة بها وبحياتها الجديدة مع الطفل.

وأوضحت فهرية أفجان أن شروطها هي العمل لمدة 9 ساعات في اليوم فقط، إضافة إلى حصولها على يومي إجازة والإجازات الرسمية، وبالتأكيد أول ما يتبادر إلى أذهان الجميع أن هذه الشروط هي المتعارف عليها في أي عمل، إلّا أن ما لا يعلمه الكثير أن مهنة التمثيل في تركيا تفرض العمل لمدة 12 ساعة باليوم وربما أكثر من ذلك، كما أن الممثل يمكنه الحصول على يوم إجازة واحد فقط في الأسبوع.

وتأتي هذه الشروط التي فرضتها فهرية أفجان مقابل عودتها للتمثيل، بسبب رغبتها بقضاء وقت أكبر إلى جانب طفلها وتربيته بنفسها، وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، أفصحت فهرية أيضًا عن عدم رغبتها بتعيين مربية أطفال لـ"كاران".

وفي الوقت الحالي لم يُعرض أي عمل جديد بعد على النجمة التركية، ولكن أصبحت الآن الصورة واضحة بالنسبة لأي منتج ينوي العمل مع فهرية أفجان، حيث عليه أن يراعي شروطها التي وضعتها.

من جهة أخرى، تحدثت بعض المواقع التركية أن فهرية كانت تتلقى أجرًا قليلًا مقارنة مع باقي النجوم، حيث كانت تتقاضى 40 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 7 آلاف دولار أميركي على الحلقة الواحدة، في حين كانت تتقاضى الفنانة التركية بورتشين تيرزي أوغلو 185 ألف ليرة تركية وهو ما يعادل 32 ألف دلار أميركي.

يشار إلى أن الجميلة فهرية أفجان قد تزوجت من الممثل الوسيم بوراك أوزجفيت في عام 2017 ورُزقا بأول طفل لهما في شهر أبريل الماضي 2019.

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