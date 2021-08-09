المصححة الجنسية جويل بدر تحتفل بزواجها.. ورقصة السلو على أغنية "شو محسودين"

بعد عام على علاقة حبهما الاستثنائية، تزوَّجت المصححة الجنسية اللبنانية جويل بدر من حبيبها حسين نجدي في حفل زفاف ضخم أقيم في المنتجع السياحي Edesia في منطقة صيدا بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.

خطفت جويل بدر الأنظار بإطلالتها العرائسية المذهلة، فارتدت فساتنًا أبيض منفوش بياقة عالية أنيقة، وما زاده جمالًا فصوص الكريستال البراقة التي زينته بالكامل، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة منسدلة على جانبي كتفها، في حين تزيَّنت بتاج كبير مُرصَّع.

وقد اختارت جويل بدر وزوجها حسين نجدي لرقصتهما الأولى أغنية "شو محسودين" للنجم اللبناني سعد رمضان، كإشارة إلى ما واجهته علاقتهما من انتقادات واستهجان باعتبارها متصححة جنسيًا.

وتضمن الحفل الكثير من الفعاليات الحماسية، فقد اضاءت السماء بالفرقعات النارية ورقص الحضور بحماس.

وقبل فترة، شاركت بدر متابعيها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو ليوم عقد قرانها من نجدي في المحكمة الشرعية مُرتديةً عباءة سوداء وحجاب، وعلَّقت: "تم عقد قراني اليوم 19-7-2021. رضيت به قدرا وبعينيه وطنا وبحبه أمانا مخلدا”.

خطوبة جويل بدر الأولى

يذكر أن بدر كانت مخطوبة سابقًا لشاب دمر حياتها وأوصلها للانتحار على حسب وصفها، ورفضت التحدث بتفاصيل أكثر أو مشاركة صورة له على الرغم من أنه لديها صور وإثباتات كتب الكتاب.

جويل بدر قبل عملية تصححها الجنسي

يذكر أن جويل عاشت سنوات طويلة من عمرها كرجل، حيث كانت تعمل كمقدم برامج، وقد صرحت أن ما عملته لا يعتبر تحت بند التحول أو المثلية فهي متصححة جنسياً، وتكلمت عن كل المراحل التي مرت بها حتى أجرت العملية الجراحية وأصبحت امرأة، وأضافت أنها اتخذت قراراً بعدم إجراء العملية لكن تراجعت لاحقاً، كما علقت على خلعها للحجاب بأن تعليقات الجمهور هي السبب في ذلك.