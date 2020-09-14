المصححة جنسياً جويل بدر توافق على الزواج من حبيبها.. ورد فعل صادم لوالدها!

جويل بدر هي إحدى الفتيات اللواتي خضعن لعملية تصحيح جنس بعد أن عاشت معظم عمرها بجسد شاب عُرف بـ "عبد الوهاب بدر الدين".

منذ أيام قليلة شاركت جويل عبر حسابها في إنستقرام فيديو يوثق لحظة تقدم حبيبها الشاب "حسين نجدي" لطلب يدها، وما كان منها إلا أن وافقت وارتدت الخاتم وعانقت زوجها المستقبلي.

جويل أيضاً شاركت فيديو لوالدها الذي كان غاضباً منها سابقاً بسبب ظهورها في البرامج التلفزيونية، إلا ان ردة فعله على زواجها فاجأت الجميع. والد جويل حضر إلى مكان عملها وبيده الورود والكيك بهدف تهنئتها ومشاركتها فرحتها.

هذه ليست المرة الأولى التي تُخطب بها جويل، فسبق وأن تمت خطبتها من شاب دمر حياتها وأوصلها للانتحار على حسب وصفها، ورفضت التحدث بتفاصيل أكثر أو مشاركة صورة له على الرغم من أنه لديها صور وإثباتات كتب الكتاب.

يذكر أن جويل كانت قد أثارت الجدل منذ أول ظهور لها في فيديو كليب "طربوش" بسبب ارتدائها الحجاب، وبالفعل كان إرتداء الحجاب ليس فقط من أجل الفيديو كليب بل لأنه كان نذراً عليها ولأنها تحب أن تكون محتشمة، واستمرت في ارتدائه لمدة 3 أشهر قبل أن تخلعه بسبب هجوم الجمهور عليها.

المتصححة الجنسية جويل كانت قد صرحت بأنها قد حصلت على آمر من القضاء اللبناني بعدم وصفها بـ "المتحولة الجنسية" لأن هذه الكلمة تزعجها وهي مصححة جنسياً وليست متحولة.

في نفس السياق، كانت جويل قد أطلقت تصريحات نارية حول الفنانة السورية "أصالة نصري" متهمةً إياها بمحاولة إغلاق الفرص أمامها في مجال التمثيل أو العمل بشكل عام. إلا أنها على الرغم من ذلك تم توقيع العقد على مشاركة جويل في المسلسل السوري القادم "عرس الحارة" وزفت الخبر لجمهورها بمشاركة صورة من أحد المطاعم تجمعها بالكاتب السوري "مروان قاووق" مع الممثل السّوري علي كريم الشهير بشخصية العقيد "أبو النار" بسلسلة أجزاء "باب الحارة".



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