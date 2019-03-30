المطرب التركي سردار أورتاش ينفي طلاقه من زوجته بسبب الإجهاض

المطرب التركي الشهير سردار أورتاش

نفى المطرب التركي الشهير سردار أورتاش ما أشيع حول طلاقه من زوجته بسبب إجهاضها.

وعبر أورتاك عن غضبه حيال الأخبار التي تفيد طلاقه من زوجته كلوي لوجنان لأنها أجهضت طفلهما.

وبحسب موقع "خبر ترك" التركي، فقد قال أورتاك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "قول قبيح جدا! يطلق زوجته بسبب الإجهاض! هذا كذب، لا يوجد أي شيء من هذا".

وأضاف: "خرجت أمس أخبار تفيد بطلاقي من زوجتي، واليوم خرجت أخبار أنها قامت بالإجهاض، وبسبب الإجهاض حدث الانفصال، كيف يمكن لامرأة أن تتحدث في مثل هذه المواضيع مع امرأة أخرى؟ يمكن أن تنتشر شائعات لفترات طويلة بخصوص الطلاق، ولكن لا يمكن أن تصل لمثل هذه الدرجة من القبح. لا يمكنني تحمل خبر إجهاض زوجتي فهذا شئ قبيح ، ومثل هذا الكلام لا يجب أن يقال".

يذكر أن المطرب سردار يعتبر أحد أهم الفنانين الأتراك الذين ولدوا بمدينة إسطنبول، وله العديد من الأعمال الموسيقية الرائعة مثل "سكة حديد"، و"أحبتني من قبل"، و"ابعد يدك عن قلبي".

وحاز على العديد من الجوائز أهمها جائزة البلقان.

للمزيد من أخبار الفن: