المطرب فارس يكشف سبب اعتزاله وخلافه مع عمرو دياب

بعد سنوات من اعتزاله الفن، قرر المطرب المصري فارس الظهور من جديد بعد تغيُّر مفاهيمه بتجاه الحياة والفن، واضعًا بعض النقاط على الحروف بشأن أمور تتعلق بحياته الشخصية والفنية.

فارس وسبب اعتزاله الفن



وخلال لقائه الأخير في البرنامج الحواري "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، كشف فارس عن أسباب اعتزاله الفن، مُشيرًا إلى أنه شعر أن الفن يتعارض مع حياته الشخصية، إلَّا أنه أدرك مؤخرًا أنه لا تعارض بينهما، بل على العكس يرتقي بالحياة.

ولفت فارس إلى أنه ترك الفن في أوج شهرته ونجوميته، فلم يكن قادرًا على الموازنة بين حياته الشخصية والفنية، كما أنها حينما يخطئ يعاقب نفسه بشدة وبشكل مبالغ به.

وقال: "بعدت عشان كنت بعاقب نفسي وعقبت نفسي كتير وكنت ديما بقول إن ده غلط، لازم الفنان يشتغل، أحمد زكي قابلني وقالي أنا شوفت الفيلم بتاعك افضل اشتغل على طول ودي حاجة مسمعتش كلامه فيها، مكنش مهم أنجح بس أكون موجود، والحقيقة ان الفن بيرقي الإحساس وبيخلي الإنسان كويس والغلطة كانت عندي أنا، أنا من الشخصيات اللي بتغلط بتعاقب نفسها".

فارس وزواجه من أجل أموال زوجته

وتطرَّق الفنان للحديث عن حياته الشخصية والزوجية، موضِّحًا أن الكثيرين اتهموه باستغلال زوجته من أجل أموالها؛ باعتبار أنها من عائلة ثرية، لكنه شدد إلى أنه في الفترة التي تزوَّج بها كان له رصيد أعمال ضخم، كما امتلك الكثير من المال.

ولم يكن يقتصر عمل فارس في الفن فحسب، بل أنه استثمر أمواله بالعمل الحر، كما سلك مجال تجارة الذهب والألماس، لكن بعد جائحة كورونا لم يعد للعمل في ذلك المجال مجددًا.

ورفض الفنان الحديث عن أسباب طلاقه من زوجته السابقة، كما بيَّن موقفه من الزواج مجدداً، موضحًا أن ارتباطه من جديد مسألة صعبة للغاية، لكن غير مستحيلةز

فارس وخلافه مع عمرو دياب

وكشف فارس عن حقيقة خلافه مع الفنان المصري عمرو دياب، لافتًا إلى أنه غضب منه بسبب أحد المواقف التي وقعت خلال بدايات المطرب أحمد سعد الفنية، حيث لجأ لدياب من أجل دعم أحمد سعد وتبني موهبته، عارضًا أغنية "يا ناسي وعدك" بصوته، لكن ما كان من الهضبة سوى سرقة الأغنية وتسجيلها باسمه؛ ما أشعره بالغضب والاستياء من حركته.

