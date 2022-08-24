عمرو دياب يحيي حفل كأس السوبر لوسيل بقطر

سيحيي الفنان المصري عمرو دياب حفلًا غنائيًا في "كأس سوبر لوسيل" الموافق يوم 9 سبتمبر/ أيلول القادم، وهذا ويعتبر مفاجأة سعيدة لكلا الجمهورين السعودي والمصري.

عمرو دياب يحيِّي حفل كأس سوبر لوسيل في قطر

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة "كأس سوبر لوسيل" في قطر عن إحياء عمر دياب حفل كبير على هامش مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي، بحضور 80 ألف متفرج على استاد لوسيل مسرح نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونشرت اللجنة المنظمة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: “يحيي دياب الحفل داخل الاستاد الأضخم جماهيريا في قطر والذي سيستضيف المباراة النهائية للمونديال المرتقب يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2022".

أضاف: “ستشهد الفعالية إقبالا جماهيريا من داخل قطر وخارجها، إذ أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تسيير رحلات ترددية بين الدوحة والقاهرة والرياض لنقل مشجعي الناديين”.

وطرحت تذاكر المباراة بتاريخ 18 أغسطس/ آب الجاري، ومن المقرر أن تبدأ المباراة الساعة الثامنة (بتوقيت الدوحة)، ويتوجب على كل من ابتاع التذكرة التقديم على بطاقة هيا الإلكترونية.

عمرو دياب سيحيي حفلًا في جدة السعودية

من جهة أخرى، من المقرر أن يحيي النجم حفلًا غنائيًا في جدة السعودية بتاريخ 27 أغسطس الجاري، يأتي ذلك بعدما أشعل الأجواء على أحد شواطئ مدينة جدة بحفل غنائي قدَّم فيه باقة مميزة من أشهر أغانه القديمة والجديدة.

ومؤخرًا، طرح عمرو دياب احدث أغنياته "باريس"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديجتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.



