المعجبة التي هاجمت كاظم الساهر على المسرح.. هذا ما فعلته اليوم!

يتعرض المشاهير للكثير من المواقف المحرجة من قبل محبينهم الذين يستغلون أصغر فُرصة تتاح لهم لأخذ صورة تذكارية أو حتى عناق صغير من نجمهم المفضل.

المواقف المحرجة للمشاهير كثيرة ولعل أبرزها ما حدث مع الفنان العراقي كاظم الساهر الذي تفاجأ بفتاة من الجمهور باغتته من الخلف وعانقته أثناء تقديمه لوصلة غنائية وما كان منه إلا أن دفعها للخلف في البداية من الهلع إلا أنه من بعد أن استوعب الوضع طلب من الحُراس أن يحضروها مجدداً للمسرح حتى تلتقط صورة تذكاريه معه وسط تصفيق الجمهور.

الجديد في الموضوع أن الفتاة التي باغتته تحمل الجنسية العراقية وتدعى "حنين سعدون" شاركت منشور بعد سنتين من الحادثة ووجهت اعتذار لـ القيصر عن اخافتها له، وجاء تحديداً في المنشور:

"هلو..اني قبل فترة عرضت القيصر لهذا الموقف وندمانة على تصرفي وايد واريد اعتذر".. وتابعت الفتاة العراقية "قبل أن تلوموني أنتم لا تعرفون موقفي بوقتها، وكيف أن تحب مطربك المفضل وأن تأتي وتشاهده ولا تستطيع بسبب رجال الأمن والحماية...الموقف صار بثوان وبدون تفكير، استغليت التفاتة الحماية وصعدت ومن صعدت شفت القيصر قدامي والحماية وراية وما عرفت شو أتصرف واذا تلاحظون الفيديو نفس اللحظة ندمت اني ندمت لان شفته فز وتفاجأ واكتفيت هنا، وخفت عليه كلش، كلو للقيصر اني اسفة تعالوا كلكم نقنعوا، مو موجود بالجروب وأكتف هنا"...واختتمت منشورها بـ"تعديل ما طلبت تلوموني وضحت موقفي دا كلكم اريد اوصل اعتذاري احجي شي خلي يوصل اعتذاري".

الجمهور بدوره كان بين منتقد لتصرفها وبين من فهم ما مرت به بعد أن وجدت الفرصة للاقتراب من فنانها المفضل وكان من بين التعليقات "أنا كمان احب القيصر اغاني القيصر بس مستحيل اعمل مثل هد العمايل من كثر حبي للقيصر فانا اخاف على حالي من هذا الحب فمستحيل احضر حفله للقيصر جاتني فرص كثيرة مع ذلك"... وتابع آخر "يكون نساكي والعالم كله نساكي وانتي غصب تبين نتذكرك خلاص كملي دراستك".

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