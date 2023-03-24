  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. المعجبون يتساءلون: أين هي منى زكي؟

المعجبون يتساءلون: أين هي منى زكي؟

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 24 آذار / مارس 2023 - 03:41
مسلسل (تحت الوصاية)
مسلسل (تحت الوصاية)

البوابة-تصدرمسلسل (تحت الوصاية) بطولة النجمة منى زكي محرك البحث (غوغل) مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تتمتع النجمة منى زكي بجماهيرية كبيرة ، كما أن البرومو الخاص بالمسلسل حمل الكثير من العوامل التشويقية لمشاهدة هذا العمل.

اقرأ ايضاًمنى زكي تتصدر الترند بـمسلسل (تحت الوصاية)منى زكي تتصدر الترند بـمسلسل (تحت الوصاية)

المسلسل المكون من 15 حلقة، سيتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك على شاشة قناة DMC. وخلال أحداث المسلسل تتعرض منى زكي لأزمات ومشاكل، وتحاول الوقوف أمام تلك الأزمات.

ويشارك منى زكي في بطولة مسلسل (تحت الوصاية) عدد كبير من النجوم، أبرزهم: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.

 
كلمات دالة:منى زكي

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...