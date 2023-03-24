المعجبون يتساءلون: أين هي منى زكي؟

البوابة-تصدرمسلسل (تحت الوصاية) بطولة النجمة منى زكي محرك البحث (غوغل) مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تتمتع النجمة منى زكي بجماهيرية كبيرة ، كما أن البرومو الخاص بالمسلسل حمل الكثير من العوامل التشويقية لمشاهدة هذا العمل.

المسلسل المكون من 15 حلقة، سيتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك على شاشة قناة DMC. وخلال أحداث المسلسل تتعرض منى زكي لأزمات ومشاكل، وتحاول الوقوف أمام تلك الأزمات.

ويشارك منى زكي في بطولة مسلسل (تحت الوصاية) عدد كبير من النجوم، أبرزهم: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.