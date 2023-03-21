منى زكي تتصدر الترند بـمسلسل (تحت الوصاية)

تصدر هاشتاج منى زكي، تريند موقع (تويتر) وذلك عقب طرح البرومو التشويقي لمسلسل (تحت الوصاية) والذي تخوض به النجمة السباق الرمضاني 2023.

ومع طرح زكي، الفيديو التشويقي لمسلسلها ، انهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها في مصر والوطن العربي، والذين أبدوا إعجابهم بفكرة المسلسل وحماسهم لمشاهدته.

وتناقش النجمة منى زكي فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية (حنان) ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

مسلسل (تحت الوصاية) تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.