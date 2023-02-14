الملك تشارلز يثير الجدل بجوربه المثقوب خلال زيارته لأحد المساجد في لندن

أثار الملك البريطاني "تشارلز" حالة من الجدل الكبير والضجة الواسعة خلال زيارته لاحد المساجد في العاصمة البريطانية لندن وذلك رفقة زوجته الملكة كاميلا.

جورب الملك تشارلز المثقوب يثير حالة من الجدل

خلال زيارته لمدينة لندن قرر ملك بريطانيا زيارة أحد المساجد الاسلامية هناك، واحتراماً للتقاليد الاسلامية فإن زوجته كاميلا وضعت حجاباً على رأسها وخلع الثنائي حذائهما.

لكن الأمر الذي أثار الجدل ولفت الجمهور اليه بشكل كبير هو ارتداء ملك بريطانيا جورب باللون الأسود ظهر بثقب كبير من الاعلى.

وتفاعل المتابعون مع الصور المنتشرة للملك، وانهالت التعليقات الساخرة خاصة وان تشارلز هو ملك أكبر دول العالم المملكة المتحدة ومن اكثر الشخصيات ثراءً في العالم، مستائلين عن سبب ارتدائه جوارب مثقوبة بهذا الشكل.

الملك تشارلز يتولى الحكم الملكي

منذ اعلان وفاة الملكة "اليزابيث" الثانية وبشكل قانوني تم تعيين الملك تشارلز وهو وليّ العهد الملك للمملكة المتحدة وبذلك مُنح لقب الملكة لزوجته كاميلا.

وأصدرت هيئة البريد الملكية البريطانية الطابع البريدي الاول الذي يحمل صورة الملك تشارلز كما ستصدر العملات المعدنية أيضاً بنفس الصورة.

يُشار إلى أن الأمير هاري النجل الأصغر للملك تشارلز كان قد أصدر كتاب المذكرات الخاص به وأعلن من خلاله عن عدد من الفضائح داخل القصر الملكي، مما أثار غضب الملك تشارلز وزاد من توتر العلاقات بينه وبين ابنه الأمير هاري الذي كان قد انسحب من العائلة الملكية في وقت سابق.