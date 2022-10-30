الأمير هاري يثير قلق العائلة المالكة بسبب مذكراته.. وردة فعل صادمة من الملك تشارلز

أثار الأمير هاري جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بعد اعلانه عن اصدار مذكّراته الجديدة والتي ستحمل اسم Spare وذلك خلال العام المقبل وتحديداً في 10 يناير القادم.

الأمير هاري يثير قلق العائلة المالكة

وأكّدت مصادر ملكيّة بان العائلة المالكة تشعر بقلق كبير بسبب قرار دوق ساسكس بإصدار مذكّراته، وذلك بسبب ما سيتضمنه الكتاب من معلومات سريّة وخاصة قد تسيء للأسرة الحاكمة في بريطانيا.

وكانت هناك العديد من المصادر التي أكدت بأن دوق ساسكس وجّه انتقادات عديدة للعائلة المالكة كما كشف العديد من المعلومات الخاصة والسرية بالعائلة المالكة.

وكشفت دار النشر بان دوق ساسكس قام برواية قصة ورحلة التعافي من الصدمة، حيث أنه سرد التفاصيل بطريقة قد تكون غير مقبولة للعائلة المالكة.

ردّة فعل الملك تشارلز على مذكّرات الأمير هاري

أعلن قصر باكنغهام بانه تم تنصيب الملك تشارلز قائد عام للمشاة البحرية الملكية وذلك بعد ان تم تجريد الأمير هاري من هذا اللقب.

ويأتي تنصيب الملك تشارلز كردّة فعل على اصدار ابنه الأصغر لمذكّراته، وقال الملك تشارلز بهذه المناسبة: "فخور بشكل استثنائي لأنني أسير على خطى عائلتي".

انفصال الأمير هاري عن العائلة المالكة

كان دوق ساسكس قد أعلن عن انفصاله عن العائلة المالكة عقب زواجه من الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل عام 2021 حيث استقال من الواجبات الملكية التي كانت موكلة له.

وانتقل النجل الأصغر للأميرة الراحلة ديانا للعيش في الولايات المتحدة الامريكية مع زوجته ميغان وطفليه ليليبيت وارتشي، ولم تتحسّن علاقته بالعائلة المالكة بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية وذلك بسبب الانتقادات التي يوجّهها لهم خلال المقابلات الصحفية، وبشكل مستمر.