هل يخضع حكيم للتحقيق في نقابة الموسيقيين المصريين ؟

أكد دكتور علاء سلامة، وكيل نقابة المهن الموسيقية المصرية عدم خضوع المطرب المصري حكيم، للتحقيق في النقابة بناء على شكوى قُدمت ضده قبل نحو أسبوع واتهم فيها بالسب والقذف.

وكشف وكيل النقابة، في تصريح خاص للبوابة، أن الشكوى التي أُحيلت لمجلس الإدارة تم مناقشتها في اجتماع المجلس، وتبين أن الطرفين حكيم ورئيس لجنة العمل بالنقابة، الذي قدّم الشكوى متفقان على التصالح، ومن هنا انتهى الأمر.

وأشار علاء سلامة إلى أن حكيم لم يحضر للنقابة بل جرت مكالمة هاتفية بينه وبين هاني شاكر، نقيب الموسيقيين وأنهيا الأمر تمامًا، منوهًا إلى أن اللغط الذي أُثير حول حادث حكيم، تم فهمه بشكل خاطئ كما أن إثارة الأمر على السوشيال ميديا أعطاه بُعدًا آخر وهو الأمر الذي بناء عليه نشب الخلاف مع موظف النقابة.

وكان منصور هندي، رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية المصرية، قد تقدم بشكوى ضد حكيم إلى نقيب الموسيقيين، اتهمه فيها بالسب والقذف أثناء إحيائه حفل زفاف خاص بأحد فنادق القاهرة.

من جانبه أكد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، في تصريح صحفي سابق، أنه تم إرجاء القرار لحين مناقشة مجلس الإدارة للشكوى برمتها في الاجتماع المقبل.

وجاء هذا الاتهام، بعد جدل أثير بشأن تعرض المطرب لحادث سير، حيث قام بنفي الأمر ثم عاد وأكده، ما جعل نقابة الموسيقيين تصدر بيانًا رسميًا تتهمه فيه بافتعال موجة إعلامية وإثارة قلق جمهوره.

يُذكر أن آخر أعمال حكيم، الأغنية التي قدمها في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019، والتي كانت بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية.

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