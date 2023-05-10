المواجهة تشتعل بين مصر وفيلم "الملكة كليوباترا".. والموعد اليوم

يتحضر عالم الآثار المصري زاهي حواس لمواجهة فيلم هوليوود "الملكة كليوباترا"، الذي تجسد بطولته ممثلة ذات بشرة سوداء، المقرر عرضه على منصة "نيتفلكس" العالمية.

حملة هجوم على فيلم "الملكة كليوباترا" السوداء

وأعلن زاهي حواس أنه سيعرض فيلم وثائقي يتناول سيرة حياة "الملكة كليوبترا" بتاريخ اليوم الأحد الموافق 10 مايو، على أن يجري بثه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى منصة "أمازون برايم".

وكشف حواس في تدوينة له عبر حسابه في "فيسبوك" أن العمل سيعرض تزامنًا مع توقيت عرض فيلم "الملكة كليوباترا"، إلَّا أن الفارق بينهما أن فيلمهم من إنتاج منتج عاشق لمصر وحضارتها يدعى كيرتس رايان وودسايد، كما يشارك فيه هو و مجموعه من المهتمين والمتخصصين فى الآثار من مصر والعالم؛ منا أجل الرد على ترهات الحركة المركزية الأفريقية المسماة بـ"الافروسنتريك" و منصة "نيتفلكس".

ودعا حواس المتابعين لمشاهدة العمل، قائلًا: "ياريت بكره نعمل إقبال غير مسبوق على مشاهدة الفيلم ده على يوتيوب ونقاطع مشاهدة فيلم نتفلكس على الاقل حفظا لماء الوجه.. ده لينك الفيلم واللى شايف ان موضوع كليوباترا السوداء ده موضوع تافه واحنا مكبرينه انتظروا فيديو هعمله عن الموضوع ده لشرح فداحة الموقف".

فيلم "الملكة كليوباترا"



ويركز الفيلم الوثائقي، الذي أنتجته النمجة الأمريكية ذات الأصول الإفريقية جادا بينكيت سميث، على عهد كليوباترا خلال القرن الأول قبل الميلاد، وعلاقاتها مع الجنرالات الرومانيين أمثال مارك أنتوني ويوليوس قيصر.

وأثارت السلسلة الجديدة غضب المستخدمين عبر الإنترنت الذين تفاعلوا مع المقطع الدعائي الذي تم إصداره مؤخرًا، معربين عن حيرتهم إزاء قرار تصوير شخصية تاريخية بشكل غير دقيق في ما يُقصد به أن يكون فيلمًا وثائقيًا تعليميًا.

وأوضح الكثيرون أن الفيلم وقع في كارثة كبيرة بتصويره "كليوباترا" السابعة على أنها ذات بشرة سوداء، إذ أنها في الحقيقة تتمتع ببشرة بيضاء لاسيما أنها من أصل يوناني، فهي من آل بطليموس، الأسرة الملكية المقدونية اليونانية التي حكمت مصر خلال الفترة الهلنستية.

وكانت كليوباترا من نسل بطليموس الأول "سوتير"، وهو جنرال يوناني مقدوني خدم إلى جانب الإسكندر الأكبر وأسس المملكة البطلمية في مصر بعد وفاة الإسكندر.

ملامح وبشرة كليوباترا الحقيقية



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح الملامح الحقيقة ولون البشرة الخاص بـ"كليوباترا" السابعة، واتضح تمتعها ببشرة حنطية مائلة إلى البيضاء، وملامحًا حادة وأنفًا طويلًا وشفاه متوسطة الحجم، وحاجبين كثيفين مرسومين، وعيون بنية واسعة.