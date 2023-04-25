باسم يوسف يتصدر بمهاجمته كيفن هارت وفيلم "كليوبترا"

تصدر الإعلامي المصري باسم يوسف موقع التغريدات "تويتر" بعد لقائه الصريح والجريء مع مقدم البرامج البريطاني بيرس مورغن، الذي هاجم فيه الفيلم الوثائقي "كليوبترا" والنجم الكوميدي كيفن هارت، الذي ادعى أن الأهرامات بنيت من قبل أسلافه متناسيًا تاريخ مصر.

باسم يوسف يهاجم التزييف التاريخي

وأوضح يوسف خلال اللقاء المحموم بالحقائق، أن منصة "نيتفلكس" تتعمد تزييف التاريخ، لاسيما بعد طرحها الفيديو الترويجي لفيلم "كليوبترا" واختيارها ممثلة ذات بشرة سوداء، مشددًا إلى أن لا مشكلة لديه بلون بشرة المرء، بل أن أمريكا من اخترعت هذا المنهج العنصري.

ولفت إلى أن أشكال وألوان البشرة في مصر متنوعة، فهناك من يتشابهون به وهناك من يمتلكون لون البشرة القاتم مثل أنور السادات، موضحًا إلى أن حركة الافروسنترزم هي التي تعمل على تزييف التاريخ وتنسب الحضارة لها.

باسم يوسف يهاجم كيفن هارت

وهاجم يوسف النجم الأمريكي كيفن هارت، الذي ادعى أن أسلافه هم من بنوا الأهرامات، ووجه له رسالة قائلًا: "عذرًا، لكن ابحث عن إنجازات اسلافك الرائعة في غرب افريقيا".

باسم يوسف عن فيلم "كليوبترا"

وحينما سأل مورغن حول سبب استيائه من تقديم ممثلة دور "كليوباترا"، رغم أن مهنتها هي التمثيل، أوضح يوسف أن العمل ليس خياليًا بل وثائقيًا؛ لذلك يتوجب أن تكون هوليوود دقيقة في توثيق التاريخ، لكن حينما يأتي الأمر إلى العرب يتعمد محو تاريخهم.

وأضافت: "أين ذهب الممثلين المصريين والعرب، لماذا لا يتم الاستعامة بهم؟ لماذا يروي الأمريكان الأفارقة تاريخنا؟".

ونشر يوسف مقطع من المقابلة عبر حسابه في "فيسبوك"، وأرفقه بتعليق: "مداخلتي مع بيرز مورجان في موضوع فيلم كليوباترا على نتفلكس . انا انتهزت الفرصة و اتكلمت عن التزييف المتعمد للتاريخ من ناس زي كيفن هارت او حركة الافروسنترزم او ادعاءات ناس زي ستيفن سبيلبرغ ان اليهود بنوا الاهرامات".

وأضاف: "واتكلمت عن ازاي واحدة زي جال جادو تمثل دور كليوباترا مع مساندتها الحكومة الاسرائيلية و ان دي اهانة اكبر بكتير من لون بشرة ممثلة . انا اتكلمت عن كل ده مع احترامي الحضارة الافريقية العظيمة قي غرب افريقيا . في الاخر احنا كلنا اخوات و من القارة دي لكن تزييف التاريخ مشكلة كبيرة".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقدرة باسم يوسف إيصال فكرته بطريقة مهذبة ولبقة مع احترام الثقافات الأخرى، فكتبت إحداهن: "باسم يوسف في اللقاء بيقول احنا في مصر مبنتكلمش في ابيض واسود معندناش الفكرة دي اصلا، ده عندكم في امريكا.. خد قلبي والله ".

وأضاف آخر: "حقيقي برافو باسم يوسف ..وحقيقي برافو كل الكمايتة اللي بتقلل منهم..لأنهم أول من تكلم وأول من عرف الناس بيهم داخل مصر والمنطقة كلها.. فكر الافروسنتريك موجود من عقود لكن محدش اتكلم عنه ولا يعرفه معظم الناس ولا حتى الوزارة المنوطة اتكلمت عنهم".

وعلَّق آخر: "باسم يوسف امبارح اظهر طريقه المُعارصه الحقيقه الشريفه اللي كلنا بنتمنى نشوفها اللي هى انا مُعارض اة لكن مُعارض لشخص ودا حقه لكن لما شاف تهديد لحضارة بلدة قام وجرى ودافع عن بلدة..احنا مفتقدين القوة الناعمه".