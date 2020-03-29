الموت يغيّب الفنان الكويتي سليمان الياسين!

رحل عن عالمنا، الفنان الكويتي القدير سليمان الياسين، على إثر إصابته بجلطة في المخ، بعد مكوثه بالعناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت منذ بضعة أيام، حتى غيّبه الموت اليوم الأحد.

وأعلن نبأ وفاة "الياسين"، مواطنه الفنان على العلي، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير سليمان الياسين نسأل الله أن يغفر له ويرحمه و أن يتجاوز عنه و أن يصبر أهله و محبيه .. الله يرحمك عمي بو سارة".

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير #سليمان_الياسين نسأل الله أن يغفر له ويرحمه و أن يتجاوز عنه و أن يصبر أهله و محبيه .. الله يرحمك عمي بو ساره 🙏🏻 pic.twitter.com/70VLG7E8MB — علي العلي (@DIR_ali) March 29, 2020

وبدأ الفنان الراحل سليمان الياسين حياته الفنية من خلال المسرح وذلك عام 1968 حيث انضم إلى فرقة مسرح الخليج العربي، وكان قبلها يشارك بأعمال المسرح المدرسي، وعمل بعدها بالعديد من الأعمال التي تنوعت ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، إضافة إلى كتابته عددًا من الأعمال الفنية.

استطاع سليمان الياسين أن يتوسع في أعماله الفنية فمن خلال عمله في تلفزيون الكويت أسس شركة آمار للإنتاج الفني مع ثلاث شركاء آخرين، ووصل في تلفزيون الكويت إلى منصب مراقب إدارة الدراما، وبعدها تقاعد.

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