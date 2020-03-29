كورونا يعيد شيرين عبد الوهاب لمواقع التواصل الاجتماعي بعد استقرار حالتها الصحية

عادت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، إلى مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بعد غياب استمر ستة أشهر عانت قبلها من أزمة صحية أجرت خلالها عملية جراحية كانت عبارة عن استئصال ورم ليفي على الرحم وهو "ورم غير سرطاني".

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها عادت إلى مواقع التواصل لطمأنة متابعيها عليها في ظل الأزمة التي يشهدها العالم من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينًة أنها تلتزم الحجر المنزلي برفقة عائلتها مثلما يفعل الجميع.

وقالت شيرين، في تغريدة كتبتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلًة: "أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جدًا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني".

وتابعت الفنانة المصرية أنها تدعو الله أن تزال هذه الغمة وتمر الأمور على خير، قائلًة: "أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".

أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني.أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 28, 2020

وفي تغريدة أخرى كتبت شيرين عبدالوهاب قائلًة: "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جدًا وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جدًا وخلاني عايزة أفرحكم زي ما فرحتوني".

وبينّت قائلًة: "وقريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جدًا لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".

اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جداً وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزة افرحكم زي ما فرحتوني و قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت 🙌🏼 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 28, 2020

وقوبلت عودة شيرين عبدالوهاب بترحاب كبير من جانب متابعيها وجمهورها مؤكدين أنها تركت فراغًا كبيرًا بغيابها، وكانت التعليقات في إطار: "حمد الله على السلامة ياست الكل"، و"وحشتينا".

وكانت قد أعلنت شيرين عبدالوهاب، للمرة الأولى عن طبيعة مرضها الذي عانت منه خلال الشهور الماضية وتسبب في اختفائها عن التواصل مع جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقالت شيرين عبدالوهاب، في تصريحات تلفزيونية إنها خضعت لعملية جراحية كبيرة في منطقة البطن واصفًة إياها بأنها مثل "الولادة القيصرية"، منوهًة أن هذه العملية تسببت في زيادة منطقة البطن لديها.

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب غابت لفترة طويلة عن الجمهور تخطت الستة أشهر وتكهن البعض وقتها بأنها "حامل" من زوجها حسام حبيب، قبل أن تخرج لأكثر من مرة وتنفي الأمر.

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