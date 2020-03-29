سلمان خان يقدم دعمًا ماليًا لـ25 ألف شخص من عمّال المياومة المتضررين من أزمة كورونا

سلمان خان النجم والشخص المبهج الذي دائمًا ما يحرص على رؤية من حوله في سعادة ورخاء وأمان وذلك من خلال أفعاله واتجاهاته الطيبة الذي يشتهر بها في الهند.

وبالفعل، وبعد اجتياج أزمة كورونا للعالم، أثبت سلمان خان تواجده ووقوفه إلى جانب كل من يحتاجه في أحلك الظروف، وأعلن عن تقديمه للدعم المالي لأكثر من 25 ألف شخص من عمال المياومة المتضررين من الأزمة الحالية، خاصة الأشخاص الذين يعملون في مجال صناعة الأفلام في بوليوود.

إلى جانب ما سبق، لم يقتصر دعم سلمان خان على المساعدات المالية فقط، بل قدمت شركته الخاصة الدعم للعديد من السكان في منطقته سواء في التعليم أو في الاحتياجات الطبية.

وانضم لاحقًا لحملة دعم المتضررين من كورونا النجم أكشاي كومار، والذي تبرع بمبلغ مالي كبير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

والجدير ذكره، أن النجوم في كل أنحاء العالم، لم يتأخر بعضهم في تقديم الدعم المالي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي شلت النظام الاقتصادي في كل مكان.

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