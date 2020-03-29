باسكال مشعلاني تدعم حملة "خليك بالبيت" من خلال حفل عيد ميلادها

احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلادها الـ51 الذي صادف يوم الجمعة الماضي الـ27 من مارس، وكان الاحتفال هذا العام مختلفًا عن سابقه، ومع ذلك فقد حرصت على توجيه الشكر لكل من عايدها عبر حسابها على تويتر وغيره.

وقررت النجمة باسكال مشعلاني هذا العام أن تضرب عصفورين بحجر واحد، وذلك من خلال الاحتفال بيومها الخاص مع متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت توعية محبيها للبقاء في منازلهم كدعم لحملة "خليك بالبيت" لمواجهة الوباء العالمي كورونا والحد من انتشاره.

وظهرت مشعلاني مرتدية تيشرت كتب عليه "بيروت"، وأمامها قالب حلوى يحمل صورتها، ونشرت مقطع الفيديو على مواقع التواصل وعلقت قائلة: "هاي مرسي لكل يلي عايدني..وانشالله الايام الجايي تكون خير علينا جميعا..يا رب احمينا".

عقبال الميه يا حبيبة القلب .يا شريكة العمر ورقيقة الدرب

.الله ما يحرمني منك ..كنتي وبتبقي احلا واغلى شي حصل بحياتي. خليلي ياكي انتي وليلو..انتو كل شي بحياتي♥️♥️♥️♥️😘😘😘😘🎂🎂👑👑 — melhem abou chedid (@melhemabuchedid) March 27, 2020

في حين أن زوجها ملحم أبو شديد لم يتأخر في تقديم معايدته لها،حيث كتب هو الآخر عبر تويتر وقال لها: " عقبال الميه يا حبيبة القلب .يا شريكة العمر ورقيقة الدرب..الله ما يحرمني منك ..كنتي وبتبقي احلا واغلى شي حصل بحياتي. خليلي ياكي انتي وليلو..انتو كل شي بحياتي".

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