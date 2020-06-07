الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب في أقرب الناس إليها

انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقة الفنانة عفاف شعيب بعد صراع مع المرض، وتماشيًا مع إجراءات السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا، سيتم تشييع الجثمان اليوم ولكن دون مراسم وسيقتصر الأمر على المقربين فقط.

وكان العديد من محبي ومتابعي أخبار الفنانة عفاف شعيب، قد قدموا التعازي والمواساة لها في وفاة شقيقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا لها بالمغفرة والرحمة.

وأعلنت عفاف شعيب عن نبأ الوفاة وكتبت : " إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفيت إلى رحمة الله في مستشفى الصف أختي الغالية الحنونة وأرجوكم ادعوا لها بالثبات وسبحان من له الدوام ".

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب مشاركتها في مسلسل "ختم النمر"، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين وغيرهم.

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