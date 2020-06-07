كريم قاسم يصاب بفيروس كورونا...ويكشف عن وضعه الصحي!

أُعلن عن إصابة الممثل المصري "كريم قاسم" بـ فيروس كورونا المستجد لينضم بذلك إلى لائحة فنانيين مصر الذين أصيبوا بالمرض وعلى رأسهم "رجاء الجداوي".

إصابة كريم رافقتها إشاعة أن الممثل كان خرج البلاد بحفلة وقد أخذ العدوى من هناك، إلا أنه نفى الأمر جملةً وتفصيلاً كما تحدث عن وضعه الصحي وأكد أنه يتعافى من الفيروس تدريجياً رافضاً الإفصاح عن المزيد من المعلومات.

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يذكر أن كريم كان قد أطل على جمهوره في المسلسل الرمضاني "لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، ونخبة من النجوم أما قصة العمل فهي من تأليف أيمن سلامة والإخراج لـ محمد علي.

ولد كريم أحمد قاسم في أسرة متعددة الأديان تحتفل بجميع الأعياد اليهودية والمسيحية والمسلمة، حيث كانت والدته الراحلة يهودية وكان والده مسلم وهو من أصول إسلامية ومسيحية، حيث كان جده من جهة أبيه مسلم الديانة وكانت جدته مسيحية. كان جده لأمه يهودياً معادياً للصهيونية رفض الهجرة إلى إسرائيل.

أما أبرز أعماله التمثيلية فقد كانت "خاص جداً، الجماعة، البيوت أسرار، مملكة ابليس" وغيرها التي انطبعت في ذاكرة الجمهور.

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