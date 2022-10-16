الموت يفجع الفنان السوري نزار أبو حجر

أعلنت نقابة الفنايين في سوريا عن وفاة السيدة أسيمة زوجة الفنان السوري نزار أبو حجر، وقدمت النقابة التعازي الحارة وكلمات المواساة للنجم السوري، بسبب خسارته.

وفاة زوجة الفنان السوري نزار أبو حجر

توفيت السيدة أسيمة زوجة الفنان نزار أبو حجر اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، وتم دفن جثمانها في مقبرة التل، وذلك بعد الصلاة عليها في جامع التل الكبير، وكانت النقابة في سوريا قد نعت السيدة أسيمة عبر صفحاتها الخاصة في السوشال ميديا.

وفي تصريحات سابقة للفنان السوري كان قد كشف أن زوجته تعمل طبيبة وأن اولاده مهندسين وأطباء، وقال إن عائلته لم تكن تحب مهنته وعمله في التمثل، وأضاف بانهم كانوا يقلبون القناة عند ظهورها في أي عمل على الشاشة حيث أنهم كانوا يعتبرون أن مهنة التمثيل لا تليق به.

ويشار إلى ان الفنان السوري عانى في طفولته، وهو من عائلة فلسطينية عانى من اليتم وعمل في بيع المناديل الورقية والعلكة في الشوارع، وبدأ بتعلم القراءة والكتابة في عمر الـ 15.

شارك الفنان السوري بالعديد من الأعمال المميزة إلا ان أبرز أعماله كان مسلسل البيئة الشامي باب الحارة الذي جسد فيه دور محوري وهو شخصية أبو غالب، والذي تسبب بالعديد من المشاكل بين حارة الضبع وحارة ابو النار، بسبب حقده الكبير على ابو عصام الذي جسد دوره الفنان عباس الوري.



