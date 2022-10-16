مسلسل طائر الرفراف.. كل ما تريد معرفته عن أسراره وتفاصيله

تعرّض المسلسل التركي "طائر الرفراف" لانتقادات عديدة منذ بداية عرضه على قناة Star TV التركية بالرغم من الضجة الكبيرة المثارة حوله، والنجاح الجماهيري الذي يحققه.

وبدأ المسلسل التركي حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة الأفكار التي يتناولها وطريقة العمل، وبالرغم من ذلك يعتبر واحد من انجح الأعمال التركية التي تعرض في الفترة الحالية.

معلومات حول مسلسل طائر الرفراف

كان من المقرر أن يكون بطل المسلسل هو النجم التركي "شاتاي أولسوي" بدلاً من النجم التركي ميرت رمضان ديمير، إلا ان شاتاي رفض المشاركة وانسحب من العمل بشكل صادم بسبب اعتراضه على السيناريو.

وحرص صناع العمل في البداية على الأخذ برأي شاتاي، وقامت الكاتبة بإجراء بعض التعديلات على النص، لكن وبالرغم من هذه التعديلات انسحب النجم التركي من المسلسل، وهو ما أثار ضجة حوله حينها.

وكان اللافت أن النجم "ميرت رمضان ديمير" الذي حل بديلاً عن شاتاي أولسوي ساهم في نجاح المسلسل بشكل كبير حيث أثار ميرت اعجاب الجمهور بأدائه لشخصيته، الذي وصف بالمميز جدًا، بالإضافة إلى وسامته التي لفتت الأنظار.

تفاصيل عرض مسلسل طائر الرفراف

يعرض المسلسل التركي "طائر الرفراف" على قناة Star TV كل يوم جمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وحرصت منصة قصة عشق الخاصة بالمسلسلات التركية الشهيرة على ترجمة العمل، وعرضه عبر منصتها/ وتتراوح مدة الحلقة ما يقارب الساعتين.

أبطال مسلسل طائر الرفراف:

ميرت رمضان ديمير بدور فريد

عفراء ساراتش أوغلي بدور سيران

إمري التوغ

جانسو باكير.

غولسين سانتير

اوغلو واوزنور سيرتشيلار

بيريل بوزام

شيتين تيكندور

بوتشي بوسه كهرمان

يجيت تونكاي

نبذة عن مسلسل طائر الرفراف

يدور المسلسل حول عائلة قوية الذي يقرر كبيرها الآغا "خالص"، تزويج حفيده "فريد" من فتاة من قرية في منطقة عنتاب من أجل التخلّص من دلاله ومشاكله الكثيرة التي يثيرها بين فترة وأخرى.

وفريد شاب وسيم، وثري ويحب إثارة الجدل حوله، يختار سيران بدلاً من شقيقتها سونا للزواج ليبدأ الصراع بين الشقيقتين، بالرغم من أن سيران لا ترغب بالزواج منه.