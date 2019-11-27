الموت يفجع الفنان عبد المجيد عبدالله

لا زالت الأزمات والمصائب تتوالى على مجريات حياة الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، فبعد أن اضطر في الآونة الأخيرة للغياب عن جمهوره والابتعاد عن إحياء الحفلات بسبب حالته الصحية وآخرها في موسم الرياض، يبدو أن فترة غيابه ستطول أكثر وذلك بعد أن غيّب الموت شقيقه الأكبر محمد.

وكان الفنان عبد المجيد عبدالله قد أعلن عن هذا الخبر من خلال صفحته الرسمية على موقع تويتر، حيث كتب تغريدته وقال فيها: "انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد..وانا لله وانا اليه راجعون".

انتقل الى رحمة الله أخي الاكبر محمد وانا لله وانا اليه راجعون — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

وبعد هذه التغريدة، حرص العديد من المحبين والمتابعين على تقديم التعازي والمواساة للفنان عبد المجيد عبدالله في وفاة شقيقه، ودعا الجميع له بالرحمة والمغفرة.

وبالعودة إلى الفترة التي غاب فيها عبد المجيد عبدالله وابتعد عن ممارسة نشاطاته الفنية، ظهر خلال إحدى حفلات موسم الرياض وتحديدًا في "ليلة سهم" في بث مباشر من منزله في جدة واعتذر للجميع عن عدم مقدرته على الحضور، ووجه الشكر لمدير شركة روتانا سالم الهندي الذي قام بالترتيبات كافة حتى يستطيع التواجد في احتفالات موسم الرياض.

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