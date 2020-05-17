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الموت يفجع جيسي عبده..والسبب حريق!

منشور 17 أيّار / مايو 2020 - 04:06
الموت يفجع جيسي عبده..والسبب حريق!
الموت يفجع جيسي عبده..والسبب حريق!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر حريق في بيت الممثلة اللبنانية "جيسي عبده" في لبنان.

الحريق أودى بحياة والد الممثلة على الفور، أما جيسي فهي متواجدة في دبي ولم تعلم بالخبر إلا من السوشال ميديا حسب المتداول.

 سبب الحريق هو انفجار قارورة غاز داخل شقّة العائلة في الطابق الخامس من أحد المباني السكنية في ذوق مكايل-كسروان شمالي بيروت.

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