إياد نصار يتصدر السوشال ميديا بسبب "الأعور الدجال"!

تصدر اسم الممثل الأردني "إياد نصار" حديث السوشال ميديا بسبب دوره في مسلسل "النهاية".

وعلق البعض أن دوره عبارة عن شخصية "الأعور الدجال" على آثر ظهوره بشخصية عين واحدة، إلا أن الفنان نفى الموضوع وعلق بـ "الشخصية التي أقدمها ليست المسيح الدجال على الإطلاق، بل هي تجسيد لشخصية تظهر أحادية التفكير"، كما فسر سبب ظهوره بـ عين واحدة "هي إشارة إلى الشخصيات أصحاب التوجه الواحد في التفكير والعقيدة والطقوس التي يعتقدون أنها على حق".

وتدور أحداث القصة حول "في عام 2120 بالقدس، يحاول مهندس البحث عن حل لأزمة الطاقة والقيود التي يفرضها النظام على الشعب، ولكن يتغير كل شيء حينما يظهر له إنسان آلي مستنسخ منه".

ويشارك في العمل "يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمد لطفي"، أما الإخراج فهو من نصيب "ياسر سامي".

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