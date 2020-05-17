حمل فوز الفهد بطفلها الأول.. ورد قوي على فجر السعيد!

تداول رواد السوشال ميديا خبر مفاده أنه الفاشينيستا الكويتية "فوز الفهد" حامل بطفلها الأول من زوجها الملياردير "عبد اللطيف صراف" .

فوز التي أطلت بـ فيديو لايف مع صديقتها الفاشنيستا الكويتية "نورة العميري" نفت موضوع حملها وأكدت لا تفكر بالموضوع حالياً، كما نفت الموضوع مرة أخرى مع الإعلامية "مهيرة عبد العزيز".

في نفس السياق، ردت فوز على هجوم الناقدة "فجر السعيد" الذي جاء فيه "فوز عايشة معنا على الكوكب"، قاصدةً الهدايا الفاخرة التي جاءتها كهدية من زوجها في عيد ميلادها ومن بينها سيارة فاخرة.

فوز ردت بـ "إيه أنا مو عايشة بالكوكب، ووايد مبسوطة بحياتي ولأني قاعدة بالبيت من دون شغل" كما أضافت "فجر اتضل بنت ديرتي، وحاولت تعمل موضوع بس إنقلب عليها عكسي".

فوز أيضاً تحدثت عن تعارفها على زوجها الذي تم في باريس عندما اجتمعا في عرض خاص لمجوهرات "كارتير"، وبدأ الأمر بالتدريج بينهما لينتهي بالزواج.

يذكر أن فوز دخلت القفص الذهبي مؤخراً بحفل بسيط إقتصر على الأهل والأصدقاء، وتألقت بمجوهرات من دار كارتير وجمبسوت من إيلي صعب.

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