دنيا بطمة تعلن حملها .. وهل تشارك الجمهور بفيديو لايف من غرفة الولادة؟!

أطلت المطربة المغربية "دنيا بطمة" على متابعيها بفيديو لايف برفقة الإعلامي السعودي "ماجد الفاسي".

خلال الحديث أكدت دنيا بطمة خبر حملها بعد الشائعات التي كانت تلاحقها خلال الفترة السابقة، إلا أنها لم تكشف عن جنس الجنين بعد وعلى الأغلب لأنها ما زالت في بداية الحمل.

كما طلب منها "ماجد" أن تصور الولادة لايف لترد الأخيرة بـ "إن شاء الله".. فهل تتجرأ دنيا وتفعل ذلك لتكون أول فنانة عربية تشارك فيديو لايف من غرفة الولادة؟! يُذكر أنه في سنة 2017 رزقت دنيا باطمة وزوجها محمد والد الفنانة حلا الترك بابنة سميت غزل.

من جهة أخرى، ما تزال قضية الشقيقتين بطمة حديث السوشال ميديا بعد إستدعائهما للتحقيق بتهمة حساب "حمزة مون بيبي" على إنستجرام الذي يبتز المشاهير بفضائحهم مقابل مبالغ مالية، وقد تم تأجيل الجلسة إلى 11 يونيو المقبل.

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