الموت يفجع ديانا وزين كرزون بعد أن قدمتا التعازي للشاب الأردني عبود العمري!

فُجعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وعائلتها والتي من بينها الناشطة الأردنية زين كرزون بخبر وفاة جدتهم داخل أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان من بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد بدأ منذ عدة أيام.

وشاركت ديانا الخبر الحزين بمنشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي وارفقته بتعليق "بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم... إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ من الحزن والاسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا صباح هذا اليوم الاحد تقبل التعازي على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي آنا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن زين كانت قد أُصيبت بالفيروس هي وشقيقها وزوجة شقيقها في البداية، وبعدها بأيام اُكتشف بأن والدتها وجدتها قد أُصيبتا بالفيروس إلا أن الجدة كانت حالتها الأسوء من بينهم بعد أن واجهت صُعوبات بالتنفس لينتهي الأمر بوفاتها.

بالعودة لـ ديانا فقد كان أخر ما شاركته عبر حسابها منشور تعزية للشاب الأردني عبود العمري الذي فقد حياته بحادث سيارة أثناء تواجده في دولة إفريقية، وجاء في تعزية ديانا "وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري لا حول ولا قوة الا بالله توفى بحادث سير بجنوب افريقيا الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته الله يصبر اهله انا لله و انا اليه راجعون"

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري💔

لا حول ولا قوة الا بالله

توفى بحادث سير بجنوب افريقيا

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته

الله يصبر اهله 🙏🏻

انا لله و انا اليه راجعون#عبود_العمري #الأردن pic.twitter.com/ZATLvaQJNs — Diana karazon ديانا كرزون🍒 (@iamdianakarazon) March 6, 2021

كذلك الأمر مع شقيقتها زين التي شاركت صُورة للراحل وارفقتها تعليق جاء فيه: "إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يارب ويصبر أهلك ... ادعولو بالرحمة ... ولاتدري نفس بأي ارض تموت عبود العمري".

من جهة أخرى، تستعد ديانا لاستقبال طفلها الأول من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري بعد أن كانت قد دخلت القفص الذهبي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2020 بحفل عائلي بسبب جائحة كورونا، وشاركت ديانا خبر حملها على طريقة الفيديو كليب الذي حمل عنوان "هو مين".

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