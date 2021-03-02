ديمة بياعة تستعد لإستقبال طفلها الأول من زوجها أحمد الحلو..ما القصة؟

شاركت النجمة السورية ديمة بياعة صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام، إلا أنها لم تتوقع أن يتحول الموضوع لقصة كبيرة وتخمينات أكبر.

الصُورة أظهرت بياعة وهي تضع يدها على بطنها بطريقة واضحة للعين كأنما تحاول التلميح إلا أنها حامل بطفلها الأول من زوجها الشاب أحمد الحلو. حظات منذ مشاركه الصُورة حتى انهالت التعليقات عليها والمباركات من قبل الجمهور الذي جزم بأنها فعلاً حامل.

بياعة بدورها ردت على التعليقات بشكل مباشر وأوضحت أنها ليست حامل ولا شيء صحيح مما يتم تداوله حول هذا الأمر!...."الأيام القادمة ستكشف الحقيقية بالتأكيد".

يذكر أن شائعات الطلاق كانت قد لاحقت ديمة بعد أن شارك أحمد الحلو صورة له عبر حسابه في إنستجرام برفقة فتاة وشاب قيل أنهما صديقاه وأرفقها بتعليق "الأصدقاء ليسوا منافقين"! إلا أن الرد كان غير متوقع من زوجته الممثلة السورية ديما التي علقت "تفوووووو"! مما أجبر أحمد على حذف الصورة.

ولم ينتهِ الأمر هنا، بل شارك صورة عبر خاصية الستوري جاء فيها "وجدت نفسي مجدداً"! ليعتبرها البعض إعلان فراق بينه وبين ديما وأنه لم يكن على طبيعته خلال فترة زواجهما التي بدأت منذ حوالي الـ 6 سنوات.

التزم الثنائي الصمت خلال الساعات القليلة الأولى إلا أن ديمة قررت الخروج عن صمتها بمنشور جاء فيه "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، بل كان تعليقي رداً على أحد الأشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصياً مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها...وبالنسبة للأغنية فهي كانت على الستوري قبل التعليق بساعات وهي ترند حالياً".

وختمت ديمة حديثها: "أما بالنسبة للبهارات يلي عم تنزل الله يوفقكم لا تاخذوا بأي شي إلا إذا كان مني أو من أحمد شخصيا..وجب التوضيح شكراً".

وفتح التوضيح الذي شاركته ديمة أبواب كانت بغنى عنها، أولها عدم نفيها خبر الانفصال بالمنشور أو الحديث عن أخبار الخيانة، أيضاً لاحظ الجمهور أنها حذفت بعض الصور التي تجمعها بأحمد من حسابها، وقد أزال كل منهما الآخر من قائمة المتابعة عبر إنستجرام".

وعادت بعد أيام وشاركت فيديو لها من داخل أحد المطاعم برفقة زوجها أحمد الحلو على أنغام أغنية "لو حبنا غلطة" وبذلك تكون قد ضربت بالشائعات الحائط أو بالأحرى عادت المياه لمجاريها بينهما.



يذكر أن هذا هو الزواج الثاني لديمة، إذ كانت خلال فترة سنوات 2002-2012 متزوجة من الممثل السوري تيم حسن الذي خانها مع زميلتها في المهنة وصديقتها المقربة نسرين طافش، مما دفعها لطلب الطلاق بعد زواج أثمر عنه طفلان هما "ورد وفهد" واللذان يقيمان مع والدتهما.

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