الموت يفجع رامي صبري بشقيقه ..والتحريات تكشف تفاصيل صادمة وشبهة جنائية!

حزن كبير تعيشه عائلة الفنان المصري رامي صبري بعد أن فُجعت العائلة بخبر وفاة ابنهم كريم صبري بحادث غرق في مياه ترعة المريوطية.

الخبر الحزين للعائلة كان قد انتشر منذ دقائق معدودة، وبدء الجمهور والمشاهير بتوجيه التعازي لعائلة صبري بتعليقات كان منها "خالص العزاء في وفاة حبيبنا واخونا كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله"...وجاء في تعليق آخر "الله يصبرهم على فراقه ويجعل مثواه الجنة"

التحريات الأولية شكلت صدمة للجمهور، إذ تبين أن شقيق رامي كان قد هرب من مصحة علاج الإدمان بعد يوم واحد من حجزه داخلها عن طريق أحد أفراد عائلته بغاية العلاج من هذه الآفة القاتلة. الشاب لم يحتمل الفكرة وقرر الهرب لينتهي الأمر بالغرق بين أخبار متضاربة ما بين أن الأمر إنتحار أو حادث غير مقصود.

رامي صبري وتامر حسين!

الصلح أخيراً بين رامي صبري والشاعر الغنائي المصري تامر حسين كان قد وجد طريقه بعد خلاف حاد بسبب أغنية "شكراً" والتي كتبها تام وضمَّها لـ ألبوم الهضبة عمرو دياب "يا أنا يا لأ". وتم حل الخلاف بتعاون ثنائي بين صبري وحسين بأغنية صيفية تحمل اسم "إنتي بِتْهَزَّرِي" والتي تم طرحها منذ 4 أيام عبر يوتويب وحققت ما يقارب الـ مليون مشاهدة ضمن إنتشار كبير.

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