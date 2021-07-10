اثير تشوه سمعة السعوديه...فتاة سعودية قاصر تستعرض جسدها بتلميحات جنسية!!

اثير تشوه سمعة السعوديه …. فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاماً أثارت زوبعة عبر السوشال ميديا بسبب فيديوهات وُصفت بالمثيرة.

الفتاة القاصر ظهرت في أحد الفيديوهات وهي ترتدي فستان أحمر مكشوف الصدر وتتراقص أمام الكاميرا، وبفيديو آخر وهي تصور جسد فتاة من الخلف وعلى الأغلب أنها شقيقتها.

Hashtag Summary:



TikTok star showing off her body and she is only 15 years old.



#اثير_تشوه_سمعه_السعوديه pic.twitter.com/FahBkTpZUP — مختصر الهاشتاق (@Hashtag_Summary) July 5, 2021

مختصر الهاشتاق:



نجمة التيك توك اثير الحلوة تستعرض جسمها ومغردين يطالبون بإيقافها بسبب محتواها الخادش. #اثير_تشوه_سمعه_السعودية pic.twitter.com/4APCYqNMtd — مختصر الهاشتاق (@Hashtag_Summary) July 5, 2021

فيديوهات أثير دفعت رواد السوشال ميديا للمطالبة بإغلاق حسابها ووضع حد لها ضمن عدة تغريدات تم تداولها على نطاق واسع ساهمت في تصدر الهاشتاق الترند عبر تطبيق تويتر.

رد فعل الجمهور على هاشتاق اثير تشوه سمعة السعوديه :

"هذي وشلون منسدحه كذا قدام العالم ، انا عند اخوي الصغير استحي انسدح كذا!! مقرفه وقليلة ادب قليله بحقها والله".

وتابع آخر "امسكوا البنت واهلها قبل ان يستفحل الامر وتصبح واجهه اعلاميه..نحن في زمن صعب..المتمسك بدينه وأخلاقه وتقاليده وقربه من عائلته هو الرجعي المتخلف في حين انه الناجي من تقلبات الزمن المخيفة...الجميع في حالة انفلات بطريقه غير مفهومه"..

وجاء في تغريدة أحدهم "الغلط من أهلها والي تصور دايم امها واهلها واضح من حتى كل السنابات حقيقي شوي صحصحه كل السنابات الي فيها أشياء تخص الجسد مو هي الي تصور وركزو لسنابات اليوم الي يصور هو من يستغل وآخر سنابه يختم بصوره او مقطع غير لائق والله المستعان الغلط على أهلها حسبي الله على المشاهدات وش تسوي"

ياخي اللهم لاشماته بس اسأل نفسي مرات كيف الشخص ينشر شي يغضب الله سبحانه وتعالى اللي ينشر مقاطع زي كذا او ينشر اغاني؟! ياخي كلنا مذنبون ولكن إذا الله ساتر عليك ليش تفضح نفسك وتشيل سيئات من ورا نشرك للوساخه؟! انا وانت هل نضمن ان نعيش للغد وتخيل بس الذنوب اللي تجري عليك وانت بقبرك😢 اقرأ ايضاً نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة...والجمهور "عارية الصدر"! July 5, 2021

وتابع آخر "ياخي اللهم لاشماته بس اسأل نفسي مرات كيف الشخص ينشر شي يغضب الله سبحانه وتعالى اللي ينشر مقاطع زي كذا او ينشر اغاني؟! ياخي كلنا مذنبون ولكن إذا الله ساتر عليك ليش تفضح نفسك وتشيل سيئات من ورا نشرك للوساخه؟! انا وانت هل نضمن ان نعيش للغد وتخيل بس الذنوب اللي تجري عليك وانت بقبرك"

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