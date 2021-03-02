الموت يفجع رضوى الشربيني والسبب فيروس كورونا!

بعد صراع دام لأيام مع فيروس كورونا الذي أصاب رضوى الشربيني ووالدتها، تمكن الفيروس من الإنتصار على الأخيرة وأنى حياتها وسط حزن كبير أصاب العائلة.

الخبر تم تداوله على نطاق واسع وسط صمت من طرف الشربينى التي لم تستوعب خسارتها بعد، وتمنى الجمهور التعازي لـ رضوى وعائلتها عبر منصات التواصل الإجتماعي.

والدة رضوى كان قد تعرضت لوضع صحي صعب دفع بها إلى دخول المستشفى بعد أن عجزت عن التنفس بسبب انخفاض الأكسجين لديها، وطوال فترة مكوثها في المشفى كانت رضوى تطلب من الجمهور الدعاء لها بعدة منشورات عبر حسابها في انستقرام وتويتر والتي كان منها:

"أمى بين أيد ربنا دلوقتى...والاطباء عملوا اللى عليهم...لكن انا عندى يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر...ادعوا لها أرجوكم".

أمى بين أيد ربنا دلوقتى...والاطباء عملوا اللى عليهم...لكن انا عندى يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر...ادعوا لها أرجوكم — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) February 24, 2021

يذكر أن رضوى كانت قد كسبت شهرتها من خلال برنامجها الحالي "هي وبس" والذي يدعم المرأة بشكل كبير، إذ أنه بكل حلقة يتم بثها يتصدر البرنامج حديث الميديا ضمن أرقام مشاهدات عالية. وتعتبر بعض الفتيات رضوى نموذج للمرأة المتحررة القوية، إلا أنه في المقابل انتقدها آخرون ووصفوها بعدوة الرجال.

أما حول حياتها العاطفية، فقد كانت رضوى متزوجة من والد ابنتيها "تيا وتمارا" وأكدت أنها لا تفكر بخوض أي تجربة عاطفية مجدداً وتريد التركيز على حياة ابنتيها اللتين خطفتا الأنظار بجمالهما من خلال الصور التي تشاركها والدتهما عبر حسابها في إنستغرام.

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