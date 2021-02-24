طلاق محمد رمضان من زوجته نسرين أبو النجا.. هذا هو الدليل!

تداول أحد المواقع الفنية خبر طلاق النجم المصري محمد رمضان من زوجته نسرين أبو النجا بعد زواج دام لـ 9 أعوام وأثمر عنه طفلين هما "علي وكنز".

وأكد الخبر الذي انتشر بدايةً من أحد المواقع الفنية أن رمضان انفصل خلال الأيام الماضية عن زوجته نسرين في هدوء ومن دون شوشرة إعلامية، وذلك بعد تفاقم الأزمات بينهما من دون إيجاد حلول وهو في نفس الوقت ما يبرر عدم ظهورها معه في أية مناسبة خلال الفترة البسيطة الماضية.

وظن البعض أن الفيديو المتداول لحظة وصول محمد إلى دبي أظهر زوجته نسرين إلا أنها فتاة أخرى وليست زوجته التي غابت عن المشهد.

وبحسب المتداول أنه خلال الأيام القليلة الماضية تدخل عدد من المقربين لحل المشكلة، خاصةً إنها الزيجة الثانية لرمضان وبينهما أطفال، إلا أن الأمر باء بالفشل ولم يتراجعا عن قرارهما.

يذكر أن النجم المصري كان قد تعرض لهجوم شديد خلال الأشهر القليلة الماضية بعد تداول صُور له برفقة فنانين من إسرائيلي أثناء تواجده في الإمارات وسط أجواء مرحة ومليئة بالتفاهم وهو ما أغضب الجمهور الذي أطلق حملة شرسة ضده خاصةً مع تداول الصُور من قبل نجوم إسرائيل.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

من جهته، رد محمد رمضان على اتهامه بالتطبيع مع كيان الاحتلال بطريقة تُعرف بأنها عُذر أقبح من ذنب، ,وحاول تبرير ما حدث وقال: " لا أعلم ولا أسأل جنسية كل واحد بيتصور معايا، أي إنسان بيتصور معايا ما دام بشر بتصور معاه، عمري لا بسأله لا على لونه ولا دينه ولا جنسيته".

وأضاف: "كلنا بشر، وكلنا ربنا خلقنا الله عز وجل الواحد الأحد الحي القيوم، أنا معرفش أنا بتصور مع مين، كل الناس اللي بتطلب تتصور معايا بقبل ومبرفضش وكل جمهوري بيعلم ذلك، ثقة في الله نجاح".

فنياً، يواصل رمضان حالياً تصوير مشاهد مسلسله موسى المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021 ويشارك في بطولة العمل الفنانة سمية الخشاب وهبة مجدي ومنذر رياحنة وغيرهما، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

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