ياسمين صبري

شاركت الممثلة والنجمة المصرية ياسمين صبري خبرًا صادمًا أثار تساؤلات وفضول متابعيها بشدة، حيث أنها أعلنت من خلال حسابها على تويتر بأنها تلقّت خبر وفاة شخص قريب منها جدًا ولم تذكر اسمه أو تحدد هويته من خلال تغريدتها.

وجاء في التغريدة التي كتبتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "اليوم فقدت أغلي الناس... إن لله وإنا اليه راجعون".

وعلى الرغم من أن هوية الشخص المتوفي مجهولة ولم يعرفها أحد حتى الآن، إلّا أن متابعي ومحبي الفنانة المصرية قدموا لها أحر التعازي، ومنهم من نصحها بكثرة الدعاء لهذا الشخص الذي وافته المنية وأن تستعجل بعمل صدقة جارية لعلها تكون في ميزان حسناته، ومن جهتها لم تعلّق ياسمين منذ نشرها هذه التغريدة ولم تذكر أي تفاصيل حول ما قالته.

من ناحية أخرى، كانت ياسمين صبري قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي وأقفلت جميع حساباتها الرسمية، إلّا أنها عادت مؤخرًا وفعلت جميع الحسابات وذكرت أن السبب في اختفائها لفترة بسيطة أنها كانت تريد بعض الوقت لنفسها فقط.