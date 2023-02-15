المودل روز عارية الصدر في عيد الحب.. وتقلد مايلي سايرس

البوابة- تعرضت المودل روز للهجوم بعد ظهورها بإطلالة جريئة تتشابه بالإطلالة التي اعتمدتها النجمة الأمريكية مايلي سايرس في الفيديو المصور لأغنيتها Flower.

المودل روز عارية الصدر

وفي الفيديو الذي شاركته روز عبر حسابها في "إنستغرام" بالتزامن مع عيد الحب، تراقصت على أنغام أغنية Flower، التي أطلقتها مايلي للهجوم على طليقها النجم الأسترالي ليام هيمسورث، حيث اعتمدت عدة إطلالات باللون الوردي.

المودل روز تقلد مايلي سايرس

وأكثر ما أثار الجدل ، اختيارها بدلة من الساتان بلون الفوشيا تألفت من بليزر وتنورة قصير، حيث لم ترتدِ حمالة صدر أو توب أسفل الجاكيت، بل بقيت عارية الصدر؛ ما دفع الكثيرين لتشبيه إطلالتها بإطلالة مايلي التي ارتدها في نهاية الفيديو المصور لأغنيتها، والتي تمثلت ببدلة رسمية باللون الزيتي مع بقائها عارية الصدر.

المودل روز تتعرض للهجوم

وانهالت التعليقات المنتقدة لجرأة روز، فكتبت إحداهن مهاجمة: "بظل الزلازل والحروب الناس مستمرة بالفحش والفتن والذنوب ..متى الواحد يخاف من الله ؟ ويعرف انو بلحظة قادر ياخذ ارواحنا".

وأضافت أخرى منتقدة: "اتمنى تشوفين مقطعين عن الزلزال وشلون الله في دقيقه يغير من حال الى حال وتشوفين اخواننا المسلمين والي يمرون فيه .. حرام الي تسوينه بحق نفسج وبحق دينج".

وكتبت إحداهن: "مش عارفه علاش ماتحطيش في بالك مسلمة وعربية وسعودية تحديداً هلبا الشي خليك محترمه في لبسك".