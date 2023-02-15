  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. المودل روز عارية الصدر في عيد الحب.. وتقلد مايلي سايرس

المودل روز عارية الصدر في عيد الحب.. وتقلد مايلي سايرس

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 15 شباط / فبراير 2023 - 01:34
المودل روز
المودل روز

البوابة- تعرضت المودل روز للهجوم بعد ظهورها بإطلالة جريئة تتشابه بالإطلالة التي اعتمدتها النجمة الأمريكية مايلي سايرس في الفيديو المصور لأغنيتها Flower.

اقرأ ايضاًالمودل روز تخسر في تحدي التيك توك.. والمودل هيما يحكم عليها بشرب هذا الشيء!المودل روز تخسر في تحدي التيك توك.. والمودل هيما يحكم عليها بشرب هذا الشيء!

المودل روز عارية الصدر

وفي الفيديو الذي شاركته روز عبر حسابها في "إنستغرام" بالتزامن مع عيد الحب، تراقصت على أنغام أغنية Flower، التي أطلقتها مايلي للهجوم على طليقها النجم الأسترالي ليام هيمسورث، حيث اعتمدت عدة إطلالات باللون الوردي.

المودل روز تقلد مايلي سايرس

وأكثر ما أثار الجدل ، اختيارها بدلة من الساتان بلون الفوشيا تألفت من بليزر وتنورة قصير، حيث لم ترتدِ حمالة صدر أو توب أسفل الجاكيت، بل بقيت عارية الصدر؛ ما دفع الكثيرين لتشبيه إطلالتها بإطلالة مايلي التي ارتدها في نهاية الفيديو المصور لأغنيتها، والتي تمثلت ببدلة رسمية باللون الزيتي مع بقائها عارية الصدر.

المودل روز

المودل روز تتعرض للهجوم 

وانهالت التعليقات المنتقدة لجرأة روز، فكتبت إحداهن مهاجمة: "بظل الزلازل والحروب الناس مستمرة بالفحش والفتن والذنوب ..متى الواحد يخاف من الله ؟ ويعرف انو بلحظة قادر ياخذ ارواحنا".

اقرأ ايضاًالمودل روز تخسر في تحدي التيك توك.. والمودل هيما يحكم عليها بشرب هذا الشيء!رقص جريء بأزياء مثيرة.. هكذا احتفلت المودل روز بعيد ميلادها

وأضافت أخرى منتقدة: "اتمنى تشوفين مقطعين عن الزلزال وشلون الله في دقيقه يغير من حال الى حال وتشوفين اخواننا المسلمين والي يمرون فيه .. حرام الي تسوينه بحق نفسج وبحق دينج".

وكتبت إحداهن: "مش عارفه علاش ماتحطيش في بالك مسلمة وعربية وسعودية تحديداً هلبا الشي خليك محترمه في لبسك".

المودل روز

كلمات دالة:المودل روز

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...