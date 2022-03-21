النجمات يتألقن في حفل "موركس دور".. رحمة رياض أغربهن

أقيم حفل "موركس دور" يوم أمس الأحد في اتلانتس دبي وسط حضور جماهيري تواجد فيه العديد من الفنانين من جنسيات مختلفة، ولقد خطفت العديد من النجمات الأنظار إليهن بسبب جمالهم وأناقتهن.



وهنا نستعرض بعض إطلالات النجمات في حفل "موركس دور":

لجين عمران

تألَّقت الإعلامية السعودية لجين عمران بإطلالة تراثية سعودية خلال حضورها حفل "موركس دور" الذي أقيم ليلة أمس في أتلانتس دبي.

وخطفت لجين عمران الأنظار أثناء سيرها على السجاة الحمراء مستعرضًة إطلالتها التراثية السعودية الخضراء المُزيَّنة بتطريزات ذهبية، حيث أعربت عن سعادتها لتمثيل السعودية بقطعة مستوحاة من التراب السعودي "النجدي".





نادين نسيب نجيم



بدت الفنانة اللبنانية غاية في الأناقة والجمال مُرتديةً فستانًا أسود كلاسيكي بقصة ضيقة مبرزًا منحنيات جسدها الرشيق، بينما جاء عاري الكتفين وبفتحة صغيرة على شكل حرف V تتوسط صدرها، وزادت التطريزات والزخارف الكريستالية ناحية الصدر والريش الرمادي الأسود الذي يحيط حاشية الفستان مزيدًا من الرقي والفخامة.

وأكملت نجيم إطلالتها بقفازات سوداء اللون من قماش الشيفون الشفاف، وأسدلت شعرها المموج على جان كتفها، واعتمدت مكياج من درجات البرونزي لإبراز تقاسيم وجهها الجميل.

أحلام



خطفت الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار إليها بإطلالة كلاسيكية أنثوية، حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق السماوي، جاء بقصة الأوف شولدر بأكمام فضفاضة وتنورة منفوشة، وقصة الكورسيه ناحية الخصر، بينما زُيِّنَ بالتطريزات والحبيبات البراقة.

بلقيس فتحي

خطفت الفنانة اليمنية الأنظار إليها بفستان أسود من توقيع العلامة التجارية العالمية "دولتشي آند غابانا"، جاء الفستان بقصة حورية البحر مع بعض التفاصيل البارزة ناحية الصدر وتصميم الكورسيه الذي أبرز خصرها النحيل، بالإضافة إلى تفاصيل الترتر الذي جعلها تلمع أمام الكاميرات.

واعتمدت بلقيس تسريحة شعر كلاسيكية جانبية، ومكياج ملفت اختارت فيه اللون الأحمر لشفاهها.

رحمة رياض

اعتمدت الفنانة العراقية رحمة رياض إطلالة بيضاء ذات تصميم غريب وجريء وأنيق في ذات الوقت، حيث ارتدت بدلة مكونة من سترة بيضاء جاء أحد أكمامها بتصميم غريب بنفخة كبيرة عند الأكتاف، أما الجهة الأخرى فكانت دون أكمام. ونسَّقتها ببنطال عريض من الأسفل وطويل للغاية بفتحة جانبية.

وأكملت رياض إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، ومكياج من درجات الوردي.



