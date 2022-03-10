نادين نسيب نجيم تكشف تفاصيل عن حياتها.. وداوود الشريان يصدمها في آخر اللقاء!

أطلَّت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً في برنامج "مع الشريان"، واستضافت الإعلامي السعودي داوود الشريان في منزلها كاشفةً تفاصيل عن حياتها وطفولتها.

فتحت نادين نسيب نجيم أبواب منزلها للكاميرات من أجل تصوير الحلقة السادسة من البرنامج، الذي تخللته مواقف محرجة وتصريحات صادمة من قبل داوود الشريان.

نادين نسيب نجيم وأصول والدتها



تحدَّثت نادين عن والديها، فوالدتها من أصول تونسية لكنها ولدت في بيروت، ولفتت أنها تشبه والدتها بنسبة 80 بالمائة، بينما عمل والدها كخياط للرجال.

نادين نسيب نجيم والحجاب

أثناء تحضيرها ورق العنب، الذي تعتبره أكلتها المفضلة، تحدَّثت الشريان عن دورها في مسلسل "عشرين عشرين"، ولفت أنها بدت جميلة في الحجاب بشخصية "حياة"، لتؤكد على كلامه وتشير أنها أتقنت لفة الحجاب بسرعة؟



نادين نسيب نجيم وبدايتها كملكة جمال

أشارت نجيم أن والديها لاحظوا اختلاف ميولها عن أشقائها الأربعة، فقد كان يجذبها عالم المسلسلات ومسابقات ملكات الجمال والإعلام، وقالت: "والدي كان واثق بنظرية والدتي وماما كانت القصة كلها في المنزل وهو لاحظ أن أصغر وحدة بالعيلة ورقم 5 رايحة باتجاه غير الباقيين وكان يشعر منذ أنا وكنت صغيرة كان يجذبني عالم مسابقات ملكات الجمال والإعلانات".

وأوضحت أن الجيران وأقاربها كانوا يثنون على جمالها وشكلها عندما كانت بعمر الـ14، حينها شعرت أن خوضها تجربة ملكة جمال لبنان ستكون البوابة لدخول عالم التلفاز، لكنها لم تكن تعتقد أنها ستصبح ممثلة.

مطق مطق مطق😕 ابلع واحكي يا استاذ🤦‍♀️

و فوقها وين السؤال!!! شجعك.. على؟؟؟ و نظرتها تحكي كثيييير..



#نادين_نسيب_نجيم_مع_الشريان pic.twitter.com/mKf4vEIQsT — Mouma (@Mouma78) March 9, 2022



نادين نسيب نجيم ومهنة التمريض

كشفت الممثلة الحسناء أنها كانت ترغب في أن تصبح طبيبة، إلَّا أن والديها لم يشجعاها على ذلك، فقد كانا يريان أنها تستهوي عالم الأضواء والإعلانات.

وأوضحت أن مشاريعها المستقبلية لها علاقة بالنساء وعالم الجمال.

نادين نسيب نجيم والزواج



وتطرَّق داوود الشريان للحديث عن الزواج وإذا ما كانت معايير نجيم قد تغيَّرت خاصة أنها تزوَّجت بعمر الـ27، حينها أشارت الفنانة أن معاييرها تغيَّرت فهي لا ترى الستة أشهر التي قضتها مع طليقها قبل الزواج فترة كافية للزواج والتعرف على الشخص الآخر.

وتابعت أن الطرفين لا بد أن يسافرا معًا، أن يتصارحا بكل شيء، أن لا يتغاظيا عن أخطاء بعضهما البعض بل عليهما إصلاحها، وقالت: "وقالت ممازحة “الرجال أنواع هناك رجال يضرب فيهم المثل وهناك “رجال شي تك تك … شي تيعا”.

داوود الشريان يصدم نادين نسيب نجيم



وفي ختام الحلقة، أعرب الشريان عن سعادته للقاء نجيم، لكن طريقته أثارت دهشتها وصدمتهاحينما قال: "انبسطت بالكلام معك..وبعدين جلستك اكثر رياحة من التمثيل اللي تمثلينه مع انك ممثلة حلوة بس جلستك بالبيت لاتوصف".

وردَّت نجيم وعلامات الصدمة بادية على وجهها: "وانا انبسطت فيك كثير وكان حديث حلو ورواق ومهضوم ورجعتلي ذكريات حلوة”.