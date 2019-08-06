النجمات يحيين الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس بكلمات مؤثرة

في الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة ميرنا المهندس، لم تنسَ بعض النجمات في الوسط الفني المصري هذا اليوم، وحرص عدد منهم على إحياء ذكرى وفاتها من خلال نشر رسائل وكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل وبعضها كان يحمل حزنًا عميقًا.

وكانت الفنانة بشرى قد نشرت عبر حسابها صورة قديمة تجمعها بالراحلة ميرنا المهندس وعلقت عليها قائلة: "مش هنساكي يا ميرنا"، وأيضًا الفنانة ريهام عبد الغفور التي نشرت عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام صورة للراحلة وعلقت عليها: "ذكرى حبيبتي الغالية وحشتيني أوي".

وأيضًا قامت الفنانة لقاء سويدان بإحياء ذكرى وفاة زميلتها وعلقت: " يوم 5/8 ما بقاش يوم ميلادي لأنه ذكرى وفاة صديقتي ميرنا المهندس اللهم ارحمها واغفر لها وأنر قبرها وارزقها الجنة هي وأخي وجميع أمواتنا".

الجدير بالذكر أن الفنانة ميرنا المهندس فارقت الحياة في عام 2015، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت آخر أعمالها مسلسل "أريد رجلًا"، وشارك فيه إياد نصار وظافر العابدين وأحمد عبد العزيز وعدد آخر من الأسماء في الوسط الفني المصري.

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