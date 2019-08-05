نداء شرارة تحسم الجدل مع عمرو أديب حول حجابها: " لن أتخلى عن حجابي لأجل الفن"!

حلت الفنانة الأردنية نداء شرارة ضيفة على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر، وخلال اللقاء دار الحديث حول حجابها، وحول المواقف التي تعرضت لها في الوسط الفني وخارجه نتيجة تمسكها بالحجاب حتى بعد الشهرة.

وقالت نجمة "ذا فويس" نداء شرارة ردًا على موضوع التزامها بالحجاب، أنها بالأساس محجبة قبل أن تدخل عالم الفن وتصبح مشهورة، مؤكدة على أنها لن تتخلى عن الحجاب لأجل الفن أو لأجل المزيد من الشهرة والنجومية، على الرغم أن الكثير ممن حولها نصحوها بذلك إلّا أنها مرتاحة بشكلها هكذا، واختتمت قولها بأن الرزق والنجاح من عند الله فقط بغض النظر عن أي ظروف محيطة.

وكانت نداء شرارة قد توّجت في عام 2015 بلقلب برنامج "ذا فويس" في موسمه الثالث، بعد منافسة شرسة مع حمزة فضلاوي وعلي يوسف وكريستين سعيد، ومن وقتها انطلقت إلى عالم الفن وكسبت اهتمام ومتابعة من الكثيرين في الوطن العربي عن طريق أعمالها الفنية المميزة وصوتها المليء بالإحساس والفريد من نوعه.

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