النجمة التركية فرح زينب عبد الله تحتفل بعيد ميلادها في المستشفى

احتفلت النجمة التركية "فرح زينب عبد الله" بعيد ميلادها الثالث والثلاثين يوم أمس الأربعاء، حيث وجاء الاحتفال بطريقة وصفها الجمهور بالغريبة نوعًا ما.

تفاصيل احتفال عيد ميلاد فرح زينب عبدالله

شاركت النجمة التركية "فرح زينب عبد الله" احتفالها بعيد ميلادها الثالث والثلاثين وهي داخل المستشفى، حيث تعرضت الفنانة التركية لوعكة صحية في يوم عيد ميلادها.

وكانت فرح زينب قد تعرّضت لوعكة صحية ولكن لم تُعرف تفاصيل الحالة الصحية التي تعرّضت لها، إلا أنها اضطرت الى دخول المستشفى على أثرها.

وقام الأطباء والممرضين بإحضار كعكة عيد الميلاد الى فرح زينب وهي على سرير المستشفى وقامت النجمة التركية الشهيرة بإطفاء شموع الكعكة.

أبرز اعمال فرح زينب عبدالله

كان اول مسلسل شاركت فيه فرح زينب هو المسلسل التركي الشهير "على مرّ الزمان" حيث كان سبب في شهرتها في العالم والوطن العربي، وبحسب بعض المصادر فقد تركت الفنانة التركية دراستها في جامعة انجلترا من أجل هذا العمل.

كما شاركت بعدها بالكثير من أدوار البطولة من أبرزها مسلسل "شقة الابرياء"، وحققت الفنانة التركية مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بسبب فيلم "بيرجين" والتي جسّدت فيها دور المغنية بيرجين الملقبة بـ "امراة الأحزان" وحظي الفيلم بنسب مشاهدة عالية واشادات كبيرة خاصة في دول الخليج العربي.

ويروي العمل قصة المغنية الراحلة بيرجين والتي تعرضت للقتل على يد طليقها بعد أن كانت قد تعرضت للتشويه من قبله بعد رميه مادة حارقة على وجهها.