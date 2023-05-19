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النجم التركي "باريش أردوتش" يبتعد عن التمثيل.. والسبب ابنته

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 19 أيّار / مايو 2023 - 10:41
باريش أردوتش
باريش اردوتش

انتشرت شائعات عديدة في كواليس المسلسل التركي الشهير "ألب أرسلان" الذي يعرض حاليًا ويحقق الكثير من النجاح، بأن بطل المسلسل والنجم الشهير "باريش أردوتش" لن يشارك في الموسم الثالث والجديد منه.

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ولم يتم الكشف عن مدى صحة هذه الأخبار المتداولة، وخاصة أن النجم "باريش اردوتش" هو من فاجأ جمهوره واعلن بأن هناك موسم ثالث من المسلسل.

باريش أردوتش يبتعد عن التمثيل
 

كانت العديد من الشائعات قد انتشرت بخصوص عدم مشاركة باريش في مسلسل "ألب أرسلان" بسبب لقائه الصحفي المفاجئ في مكان عام في الشارع.
 

وفي التفاصيل صادف صحافي الفنان باريش في الشارع العام، حيث وجّه سؤالًا له بقوله: "هل انت ذاهب لإجراء مقابلة عمل؟"، وأشار هنا بسؤاله لرغبته في معرفة ما اذا كانت هناك أعمال جديدة له.
 

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وردّ عليه باريش بقوله: "حالياً ليس لدي أي مشروع جديد للقيام به ولا أريد ذلك، فكما تعلمون لقد رزقت بطفلة، وابنتي هي كل ما اهتم له الآن وفي الوقت الحالي ولا أريد الانشغال عنها".

نبذة عن باريش أردوتش
 

ويشار بان النجم التركي "باريش أردوتش" حظي بنجاح كبير في الوطن العربي بعد مشاركته  في دور البطولة في مسلسل "حب للإيجار"، والذي دبلج للغة العربية ولاقى نجاحًا باهرًا.
 

كما شارك النجم التركي في الموسم الرابع من مسلسل "الحفرة" بالإضافة الى لعبه دور البطولة في مسلسل "ألب أرسلان".

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