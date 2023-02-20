باريش أردوتش يعلن عن تتعلق بـ مسلسل "ألب أرسلان"

كشف النجم التركي الشهير "باريش أردوتش" عن خبر مفاجأة سارة لحمهوره الواسعة وخاصة متابعي مسلسله التاريخي الشهير "ألب أرسلان" والذي يحظى بجماهيرية واسعة وكبيرة في العالم، ويحقق أرقامًا قياسية.

باريش أردوتش يعلن خبر صادم عن مسلسله التاريخي ألب أرسلان

أكّدت وسائل اعلام تركية بان مصادر مطلعة كشفت بان الجزء الثاني من المسلسل التاريخي "ألب أرسلان" سينتهي عند حلقة 60 أي ان الحلقة الأخيرة منه ستكون بعد 16 حلقة من الآن.

وأضافت هذه المصادر عن مفاجأة سارة لعشاق المسلسل التاريخي وهي التحضير لموسم جديد، حيث اكدت انه وبسب نجاح الموسمين الأول والثاني سيبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة التحضير لجزء جديد على أن يعرض فور الانتهاء من تصويره.

نبذة عن قصة المسلسل التركي "ألب أرسلان"

يتحدّث المسلسل حول السيرة الذاتية للشخصية محمد ألب أرسلان وهو صاحب الانتصار الكبير للمسلمين على الروم في معركة ملاذكرد.

وكان ثاني حكام الاتراك السلاجقة حيث يدور المسلسل حول التفاصيل التاريخية والشخصية في حياة ألب ويقوم بدور البطولة النجم التركي الشهير "باريش أردوتش".

ويحظى العمل باهتمام كبير وشهرة واسعة، وكان من المقرر أن تعرض حلقة جديدة خلال الأسبوع الحالي بعد توقف بسبب الكارثة الكبيرة التي سببها الزلزال الذي ضرب تركيا قبل ما يقارب أسبوعين، إلا أن القنوات التركية تراجعت عن العودة لعرض المسلسلات بعد وقوع زلزال ثانٍ اليوم الأثنين 20 فبراير وتسبب بانهيار عدد من المبانٍ.