النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري...صور

جنازة الراحلة مديحة يسري 1 من 5

النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري 2 من 5

النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري 3 من 5

النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري 4 من 5

النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري 5 من 5

شيع إلى مسجد السيدة نفيسة جثمان الفنانة الكبيرة مديحة يسري بعد صلاة ظهر امس عن عمر ناهز 97 عاما . وقد حضر الجنازة كل من النجوم ميرفت أمين و نحلاء فتحي وسمير صبرى ولبلبة ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز و آخرين، حسب اليوم السابع.

و كانت الفنانة الكبيرة الراحلة تتواجد منذ عدة أشهر داخل مستشفى المعادى، بعدما تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة،وتتلقى أسرة النجمة الكبيرة العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.