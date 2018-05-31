النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري...صور
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- النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري2 من 5
- النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري3 من 5
- النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري4 من 5
- النجوم يجتمعون في جنازة الراحلة مديحة يسري5 من 5
شيع إلى مسجد السيدة نفيسة جثمان الفنانة الكبيرة مديحة يسري بعد صلاة ظهر امس عن عمر ناهز 97 عاما . وقد حضر الجنازة كل من النجوم ميرفت أمين و نحلاء فتحي وسمير صبرى ولبلبة ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز و آخرين، حسب اليوم السابع.
و كانت الفنانة الكبيرة الراحلة تتواجد منذ عدة أشهر داخل مستشفى المعادى، بعدما تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة،وتتلقى أسرة النجمة الكبيرة العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.
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