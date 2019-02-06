النجوم يحتفلون بعيد ميلاد فاروق الفيشاوي بعد تخطيه عامه الأصعب

فاروق الفيشاوي

احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي الـ67، حيث إنه من مواليد شهر فبراير/شباط عام 1952. و شاركت الإعلامية بوسي شلبي، مجموعة من الفيديوهات القصيرة، عبر حسابها على (انستجرام)، من الاحتفال بعيد الميلاد، حسب اليوم السابع

وشهد حفل عيد الميلاد، وجود عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة لبلبة، والفنانة إلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، والفنانة وفاء عامر، التى حرصت على الغناء، وتألقت في تقديم أغنية (بتناديني تاني ليه).

فاروق الفيشاوي كان حديث الملايين خلال عام 2018 وذلك بعد أن اختار تكريمه بحفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي ليعلن من خلاله إصابته بالسرطان ليصدم هذا الخبر اصدقائه بالوسط الفني ومحبيه.

ووجد فاروق الفيشاوي الدعم من عدد كبير من النجوم أبرزهم الهام شاهين ومحمود حميدة وليلى علوي وكمال ابو رية.