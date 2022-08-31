النقابة تقاضي مروجي شائعة وفاة عفاف شعيب و الفنانة تعلق

تقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه التحقيق مع صاحب الصفحة التي نشرت شائعة وفاة الفنانة القديرة عفاف شعيب، وضبط مرتكبها وتقديمه للمحاكمة الجنائية، لما تسبب من أضرار نفسية بالغة على الفنانة الكبيرة وأسرتها وعائلتها جميعاً

هذا أعربت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب عن استيائها من انتشار تلك الشائعة وقالت في مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج (حضرة المواطن): (حاجة سخيفة جدا، من كام سنة مستلمينا، وقبلي خالد زكي).

وأضافت: (لقيت ولاد أخويا بيصحوني الحقي يا عمتو خبر وحش، ليه توجعوا قلوبنا!).

وتابعت: (كلنا هنموت وكلنا مستنيين دورنا، لكن محدش يكتب إننا متنا ويزعلوا الناس، من الصبح والتليفونات من كل مكان بتسأل عني ومن الدول العربية).