عفاف شعيب تكشف موعد خلعها الحجاب.. وتطالب أن يكون الدين مادة أساسية

أطلَّت الفنانة المصرية عفاف شعيب في برنامج "شيخ الحارة والجرئية" مع الإعلامية المصرية إيناس الدغيري.

وخلال اللقاء، سألت إيناس الدغيري حول إذا ما ستسير عفاف شعيب في طريق الفنانات المصريات اللواتي خلعن الحجاب، لترد عليها الأخيرة أن اتخاذها هذا القرار من المستحيلات ولن تقدم عليه إلَّا لحظة وفاتها.

وأكَّدت عفاف على عدم خلع حجابها: "هخلع حجابي لـمَّا أخش قبري وهما بيغسلوني".

وتطرَّقت عفاف للحديث عن علاقتها بزميلاتها الفنانات اللواتي خلعن الحجاب، مُشيرةً أن علاقتهن انقطعت، وحينما تساءلت الدغيري حول الأسباب وإذا ما كان خلعهن الحجاب هو السبب الرئيسي، نفَّت عفاف أن يكون لذلك صلة مُشيرة أنها اعتزلت نوعًا ما الفن وابتعد عن الوسط.

ودعت عفاف إلى ضرورة أن تكون مادة الدين الإسلامي مادة أساسية في المنهج التعليمي والتركيز عليه، محذرةً من خطورة موجة الشك التي تجتاح المجتمعات.