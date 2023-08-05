النقابة تنفي انتحار شيرين عبد الوهاب و هذا هو ظهورها الاخير

البوابة-نفت نقابة الموسيقيين الأخبار التي تم تداولها في الأيام الماضية حول إقدام النجمة شيرين عبد الوهاب على الانتحار من خلال تناولها جرعة كبيرة من الأقراص.

و من جانبه نفى الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، تلك الأنباء مؤكدا أنه تواصل بشكل شخصي بشيرين عبد الوهاب وهي تقضى إجازة الصيف برفقة بناتها و زوجها حسام حبيب فى إحدى المنتجعات السياحية، و مؤكدا أنها سوف تقيم عددا من الحفلات خلال الأيام المقبلة.

بدورها أصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لنفي ما تم تداوله حول إقدامها على الانتحار ، و قالت شيرين فى البيان: (تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها و إعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية).

و حتى تطمئن جمهورها عليها ظهرت شيرين عبد الوهاب في فيديو مع حسام حبيب وابنتيها (هنا ومريم) خلال قضائهم الإجازة في الساحل الشمالي.

هذا وقد انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات محاولة إنهاء شيرين عبد الوهاب حياتها عن طريق تناول دواء الزانكس، ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل، ولاسيما مع اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور العلني منذ فترة.

